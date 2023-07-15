Arama

Menu

15 Temmuz gecesi yaşananlar

15 Temmuz 2016'da FETÖ ve PDY mensubu bir grup subayca yapılan darbe girişimi, milletimizin vatanına olan sevgisi ve dayanışma içinde kahramanca tankların, silahların önünde dimdik duruşlarıyla engellendi. Bu uğurda birçok vatandaşımız şehit ve gazi oldu. Gerçekleşmesinin ardından 7 yıl geçen 15 Temmuz'u unutmadık. Unutturmamak için o karanlık gecede yaşananları özetledik.

Giriş Tarihi: 15.07.2023 15:26
  • 1
  • 11

🔸 2016 yılında "Demokrasi ve Birlik Günü" olarak ilan edilen 15 Temmuz, Türk milletinin dayanışma ve birlik duygusunun ne denli yüksek olduğunu gösteren en şerefli günlerden biridir. Peki, demokrasiye bir saldırı niteliğinde olan bu girişim, nasıl "Demokrasi ve Birlik Günü'ne" dönüştü?

DARBE TEŞEBBÜSÜ NASIL BAŞLADI?

🔸15 Temmuz Çatı Davası'na göre darbe faaliyeti 15 Temmuz 2016 saat 20.30 sırasında başladı. Saat 22:00 sularında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup tarafından ele geçirildi.

🔸 İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanıtan gruplar tarafından geçişe kapatıldı.

  • 2
  • 11

🔸 Darbeciler, Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal etti. Akıncı Üssü'nden uçuşa geçen F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı.

🔸 Ankara'daki MİT Yerleşkesi'ne helikopterler tarafından ateş açıldı. Yapılan saldırıya güvenlik birimleri tarafından karşılık verildi.

  • 3
  • 11

🔸 Eski Yarbay Ümit Gençer, TRT'yi işgal etti ve darbe bildirisini okuttu. Bu durumdan dakikalar sonra Çankaya Köşkü'nde koordinasyon merkezi kuruldu. İlk olarak meydanların "vatandaşlarca koruma altına alınması" kararı alındı.

🔸 NTV ve A Haber televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım bu olağanüstü durumun "bir kalkışma girişimi" olduğunu ifade etti. Yıldırım:

"Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." açıklamasında bulundu.

  • 4
  • 11

🔸 Gece yarısı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Güvenlik teşkilatları tarafından "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subayca yapılmaya çalışılmaktadır." bilgilendirilmesi yapıldı.

  • 5
  • 11

🔸 Ailesiyle Marmaris'te tatilde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. TRT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmî internet sitesinde yayınlanan bildiride "ordunun yönetime el koyduğu" ifade edildi. Sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

🔸 Türkiye Büyük Millet Meclisi, başkan ve 50 milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 uçakları meclisi dört kez bombalandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama teşebbüsünde bulunuldu, fakat başarılı olunamadı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN