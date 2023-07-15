15 Temmuz gecesi yaşananlar

🔸 2016 yılında "Demokrasi ve Birlik Günü" olarak ilan edilen 15 Temmuz, Türk milletinin dayanışma ve birlik duygusunun ne denli yüksek olduğunu gösteren en şerefli günlerden biridir. Peki, demokrasiye bir saldırı niteliğinde olan bu girişim, nasıl "Demokrasi ve Birlik Günü'ne" dönüştü?

DARBE TEŞEBBÜSÜ NASIL BAŞLADI?

🔸15 Temmuz Çatı Davası'na göre darbe faaliyeti 15 Temmuz 2016 saat 20.30 sırasında başladı. Saat 22:00 sularında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup tarafından ele geçirildi.

🔸 İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanıtan gruplar tarafından geçişe kapatıldı.