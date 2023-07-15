15 Temmuz gecesi yaşananlar
15 Temmuz 2016'da FETÖ ve PDY mensubu bir grup subayca yapılan darbe girişimi, milletimizin vatanına olan sevgisi ve dayanışma içinde kahramanca tankların, silahların önünde dimdik duruşlarıyla engellendi. Bu uğurda birçok vatandaşımız şehit ve gazi oldu. Gerçekleşmesinin ardından 7 yıl geçen 15 Temmuz'u unutmadık. Unutturmamak için o karanlık gecede yaşananları özetledik.
Giriş Tarihi: 15.07.2023
15:26
🔸 2016 yılında
olarak ilan edilen "Demokrasi ve Birlik Günü" 15 Temmuz, Türk milletinin dayanışma ve birlik duygusunun ne denli yüksek olduğunu gösteren en şerefli günlerden biridir. Peki, demokrasiye bir saldırı niteliğinde olan bu girişim, nasıl "Demokrasi ve Birlik Günü'ne" dönüştü?
DARBE TEŞEBBÜSÜ NASIL BAŞLADI?
🔸15 Temmuz Çatı Davası'na göre darbe faaliyeti 15 Temmuz 2016 saat 20.30 sırasında başladı. Saat 22:00 sularında Ankara'da
bir grup tarafından ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü
🔸 İstanbul'da
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanıtan gruplar tarafından geçişe kapatıldı.
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Darbeciler, Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal etti. Akıncı Üssü'nden uçuşa geçen F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı.
🔸 Ankara'daki
helikopterler tarafından ateş açıldı. Yapılan saldırıya güvenlik birimleri tarafından karşılık verildi. MİT Yerleşkesi'ne
🔸 Eski Yarbay Ümit Gençer,
TRT'yi işgal etti ve darbe bildirisini okuttu. Bu durumdan dakikalar sonra kuruldu. İlk olarak meydanların Çankaya Köşkü'nde koordinasyon merkezi kararı alındı. "vatandaşlarca koruma altına alınması"
🔸 NTV ve A Haber televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım bu olağanüstü durumun
"bir kalkışma girişimi" olduğunu ifade etti. Yıldırım:
açıklamasında bulundu. "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu."
🔸 Gece yarısı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Güvenlik teşkilatları tarafından
bilgilendirilmesi yapıldı. "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subayca yapılmaya çalışılmaktadır."
🔸 Ailesiyle Marmaris'te tatilde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. TRT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmî internet sitesinde yayınlanan bildiride "
ordunun yönetime el koyduğu" ifade edildi. Sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.
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, başkan ve 50 milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi F-16 uçakları meclisi dört kez bombalandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama teşebbüsünde bulunuldu, fakat başarılı olunamadı.