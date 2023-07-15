15 Temmuz teşebbüsünü yönlendiren Fetöcü isimler
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 251 vatandaşımızın canına mal olan, Türkiye tarihindeki en karanlık gecelerden biri olan bu darbe girişimi için yüzlerce duruşma, binlerce tanık dinlendi. Sanıklardan birçoğu ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. İşte bu hain darbe girişiminin yönetim düzeyindeki üst düzey isimlerinin darbe gecesi yaptıkları ve darbedeki rolleri.
Giriş Tarihi: 15.07.2023
15:28
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
15:35
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FETÖ'nün sözde "TSK imamı" olarak bilinir. Darbe girişiminde sivil yönetici olarak yer almış bir akademisyendir. Darbe girişiminden hemen 1 gün sonra Akıncı Üssü çevresinde yakalanıp 2 gün boyunca gözaltında tutulan Öksüz, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şu anda firari olan Adil Öksüz " en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde aramaktadır.
▶ Eski Orgeneral. Darbe girişiminin
en üst düzey sanığıdır. Darbeciler tarafından " Genelkurmay Başkanı" olarak görevlendirilmişti. Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunuyordu. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında da en üst rütbeli darbecidir.
▶ Darbe girişimini organize eden komutanlardandır. 15 Temmuz gecesi
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı(ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülmüştür ve eski Tuğgeneraldir.
▶ Darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri olan eski
Tümgeneraldir. Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'a darbe yaptıklarının bilgisini verip kendilerine katılmayı davet etmiştir.
▶ Rehin alınan diğer üst düzey komutanlarla birlikte Hulusi Akar'ın
Akıncı Üssü'ne götürülmesinin emrini veren kişidir. Akıncı üssünün kilit ismidir.
▶ Darbe girişiminin Genelkurmay ayağını yönetti. Tuğgeneral rütbesiyle darbe girişimi sırasında
Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görevliydi. FETÖ'nün hazırladığı, atama ve listelerin bulunduğu, sıkıyönetim talimatı olarak bilinen 20 maddelik " Harekat Yıldırım Planı"nın altında imzası bulunur.
▶ FETÖ'nün mahrem imamlarıyla yapılan toplantılarda, Partigöç'ün darbe girişimi sırasında "
karargah sorumlusu" olması kararlaştırıldı. Ayrıca Partigöç, örgütün sözde atama listesinde TSK emir komuta zincirinde yer almayan " Genelkurmay 2. Başkan Yardımcısı" olarak belirlendi. Darbe girişiminin atama listesini hazırlamıştır.