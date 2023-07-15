15 Temmuz teşebbüsünü yönlendiren Fetöcü isimler

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 251 vatandaşımızın canına mal olan, Türkiye tarihindeki en karanlık gecelerden biri olan bu darbe girişimi için yüzlerce duruşma, binlerce tanık dinlendi. Sanıklardan birçoğu ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. İşte bu hain darbe girişiminin yönetim düzeyindeki üst düzey isimlerinin darbe gecesi yaptıkları ve darbedeki rolleri.