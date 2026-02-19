Uluslararası Berlin Film Festivali'nde sanatçıların Filistin duruşu

4 /4













🔹 Sanatın politik olmaması gerektiğinin ifade edilmesinin "çok şaşırtıcı" olduğunu söyleyen Roy, "Bu, insanlığa karşı gözümüzün önünde işlenen bir suçla ilgili tartışmayı bastırmaktır. Oysa sanatçılar, yazarlar ve film yapımcıları bunu durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır." açıklamasını yaptı.

🔹 İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünü bir kez daha dile getiren Roy, şunları kaydetti:

"Bu, ABD, Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmekte ve finanse edilmektedir. Bu da onların suç ortağı olduğu anlamına geliyor. Günümüzün en büyük film yapımcıları ve sanatçıları bunu dile getiremiyorsa, tarihin onları yargılayacağını bilmelidirler. Şok içindeyim ve tiksindim."