En iyi 10 Kemal Sunal filmi
Oynadığı tüm karakterlerle sinema tarihimizin unutulmazları arasında yer alan Kemal Sunal, izleyiciyi güldüren, güldürürken düşündüren bir isimdi. "Hababam Sınıfı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler" gibi filmleri en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Kemal Sunal'ın ölümünden bu yana 20 yıl geçti. O, oyunculuğunun yanında karakteriyle de örnek oldu nesillere. Sizler için yediden yetmiş yediye herkesi kendine hayran bırakan 10 Kemal Sunal filmini derledik.
Giriş Tarihi: 02.07.2019
15:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
15:00
"-Çabuk sıhhiyeyi çağırın!
-Niye? Yaralı mı var?"
Canciğer arkadaşlar Şaban ile Ramazan'ın komik öyküsünü anlatıyor film. Vatani görevini tamamlayan Şaban, tezkereyi alınca, eski komutanının yanında işe girer. Arkadaşı Ramazan'la birlikte, polisin bir türlü yakalayamadıkları kabadayı Kadırgalı Eşref'i yakalarlar ve kahraman olurlar. Bu başarılarından sonra Nazır Paşa onları gizli polis yapar. Bu arada Nazır Paşa'nın evinde kız kardeşinin elması çalınır. Nazır Paşa, Şaban ve Ramazanı konağında araştırma yapmak ve elması bulmak için onları görevlendirir.
Her yüreğe dokunan sinema emekçisi: Kemal Sunal
Yönetmen: Ertem Eğilmez
Senaryo: Sadık Şendil
Yapımcı: Ertem Eğilmez, Nahit Ataman
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1977
Süre: 90dk
"Hocam bize fung ku mu öğreteceksiniz"
Kemal Sunal, bu filmde İnek Şaban karakteriyle sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi.
Keskin zekâları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekâya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.
Hababam Sınıfı serisi, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.
Yönetmen: Ertem Eğilmez
Senaryo: Umur Bugay
Yapımcı: Ertem Eğilmez
Tür: Dram, Komedi
Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1975
Süre: 90dk
"-Bırakın, tutmayın beni!
-Bırakın, tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin..."
Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler. Tellioğulları'nın reisi Lütfü, Yeşil Vadi'yi ailesine ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendisine alabilmek için uşak Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Sahte Tosun Paşa, Daver Bey'i ziyarete gittiğinde her şey başlangıçta güzel görünmektedir. Ne yazık ki Şaban Leyla'ya âşık olur ve her şeyi mahveder. İskenderiye'de yaşayan Hakiki Tosun Paşa'nın bu olayı duymasıyla ve Daver Bey'in evini ziyaret etmesiyle de işler karışır.