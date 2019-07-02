En iyi 10 Kemal Sunal filmi

"-Bırakın, tutmayın beni!

-Bırakın, tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin..."

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler. Tellioğulları'nın reisi Lütfü, Yeşil Vadi'yi ailesine ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendisine alabilmek için uşak Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Sahte Tosun Paşa, Daver Bey'i ziyarete gittiğinde her şey başlangıçta güzel görünmektedir. Ne yazık ki Şaban Leyla'ya âşık olur ve her şeyi mahveder. İskenderiye'de yaşayan Hakiki Tosun Paşa'nın bu olayı duymasıyla ve Daver Bey'in evini ziyaret etmesiyle de işler karışır.