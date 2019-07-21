Bir uygarlık masalı olarak Western Kuşağı
Pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Western Kuşağı, birçoğumuzun yıllardır sabah kalkar kalkmaz ekran başına kilitlendiği; kovboyların aksiyonlarına, şeriflerin kötü adamı yakalamalarına ve bir dizi kahramanlığa tanıklık ettiği filmler… Bu filmlerde Kızılderililer daima kötü, saldırgan ve gayesi kafa derisi yüzmek olan vahşiler olarak tanımlandı. Peki, gerçekte durum öyle miydi yoksa ABD işgal ettiği toprakların asıl sahiplerine karşı gerçekleştirdiği katliamları meşru göstermenin yolunu Hollywood'da mı bulmuştu?
Giriş Tarihi: 21.07.2019
15:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
14:21
PROPAGANDA ARACI HALİNE GELEN SİNEMA
ABD, tüm dünyaya yaydığı ve ülkemizde de hâlen pazar sabahlarının klasiği olan
"Western Filmleri" ile anlatmıştı ülkesinin kuruluş hikâyesini.
Sinemada kurduğu tekelin ardından, onu bir propaganda aracına dönüştürmüş, kitlelere
"uygarlık masalı" uydurmuştu.
KOVBOYLAR ‘KARİZMATİK’; KIZILDERİLİLER ‘VAHŞİ’
Amerika kıtasında işgalci durumunda olan kovboylara büyük bir
"karizma" yüklemiş; Kızılderilileri ise, tüm gayesi kafa derisi yüzmek olan, laftan anlamayan, at arabasıyla yolculuk eden "masum" insanlara saldıran "vahşiler" olarak göstermişti.
Oysa daha sonra anlaşıldı ki, işgal ettikleri topraklarda direnen onurlu insanlara
"terörist" demek, klasik bir Amerikan geleneğiydi…
MÜSLÜMAN DENİZCİLERİN KEŞFİ: AMERİKA
İlk olarak, 1178 yılında Müslüman denizciler tarafından keşfedilmişti Amerika kıtası.
Daha sonra tarih kitaplarında kıtanın keşfinin kendisine atfedildiği Kristof Kolomb ise Müslümanlardan üç asır sonra, 1492 yılında Amerika'ya ulaşmıştı.
MÜSLÜMANLARIN ARDINDAN KOLOMB KEŞİFTE BULUNDU
Kolomb, bu keşfi sırasında Küba kıyılarında bir dağın tepesinde bulunan bir camiden söz etmişti.
Bu keşiflerin ardından, kıtanın büyük bir katliama sahne olacağını ve dünyanın büyük bedeller ödeyeceğini ne Müslüman denizciler, ne de Kolomb tahmin etmişti…
‘YENİ DÜNYA’NIN ‘BEYAZ ADAM’LA İMTİHANI
Kolomb'un kıtayı keşfinin ardından, Amerika
"Yeni Dünya" ismiyle anılacak ve yüzyıllar boyunca sükûnetle yaşamaya alışkın Kızılderililer, birdenbire kıtaya ayak basan "beyaz adam"ın vahşetiyle karşı karşıya kalacaklardı.
Kıtanın yerlileri olan Kızılderililer, Amerika'nın bu işgal girişimlerine, soykırımlarına ve orantısız güçlerine karşı var güçleriyle mücadele vereceklerdi.