Bir uygarlık masalı olarak Western Kuşağı

Amerika kıtasında işgalci durumunda olan kovboylara büyük bir "karizma" yüklemiş; Kızılderilileri ise, tüm gayesi kafa derisi yüzmek olan, laftan anlamayan, at arabasıyla yolculuk eden "masum" insanlara saldıran "vahşiler" olarak göstermişti.

Oysa daha sonra anlaşıldı ki, işgal ettikleri topraklarda direnen onurlu insanlara "terörist" demek, klasik bir Amerikan geleneğiydi…