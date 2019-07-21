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Bir uygarlık masalı olarak Western Kuşağı

Pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Western Kuşağı, birçoğumuzun yıllardır sabah kalkar kalkmaz ekran başına kilitlendiği; kovboyların aksiyonlarına, şeriflerin kötü adamı yakalamalarına ve bir dizi kahramanlığa tanıklık ettiği filmler… Bu filmlerde Kızılderililer daima kötü, saldırgan ve gayesi kafa derisi yüzmek olan vahşiler olarak tanımlandı. Peki, gerçekte durum öyle miydi yoksa ABD işgal ettiği toprakların asıl sahiplerine karşı gerçekleştirdiği katliamları meşru göstermenin yolunu Hollywood'da mı bulmuştu?

Giriş Tarihi: 21.07.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 14:21
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PROPAGANDA ARACI HALİNE GELEN SİNEMA
PROPAGANDA ARACI HALİNE GELEN SİNEMA

ABD, tüm dünyaya yaydığı ve ülkemizde de hâlen pazar sabahlarının klasiği olan "Western Filmleri" ile anlatmıştı ülkesinin kuruluş hikâyesini.

Sinemada kurduğu tekelin ardından, onu bir propaganda aracına dönüştürmüş, kitlelere "uygarlık masalı" uydurmuştu.

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KOVBOYLAR ‘KARİZMATİK’; KIZILDERİLİLER ‘VAHŞİ’
KOVBOYLAR ‘KARİZMATİK’; KIZILDERİLİLER ‘VAHŞİ’

Amerika kıtasında işgalci durumunda olan kovboylara büyük bir "karizma" yüklemiş; Kızılderilileri ise, tüm gayesi kafa derisi yüzmek olan, laftan anlamayan, at arabasıyla yolculuk eden "masum" insanlara saldıran "vahşiler" olarak göstermişti.

Oysa daha sonra anlaşıldı ki, işgal ettikleri topraklarda direnen onurlu insanlara "terörist" demek, klasik bir Amerikan geleneğiydi…

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MÜSLÜMAN DENİZCİLERİN KEŞFİ: AMERİKA
MÜSLÜMAN DENİZCİLERİN KEŞFİ: AMERİKA

İlk olarak, 1178 yılında Müslüman denizciler tarafından keşfedilmişti Amerika kıtası.

Daha sonra tarih kitaplarında kıtanın keşfinin kendisine atfedildiği Kristof Kolomb ise Müslümanlardan üç asır sonra, 1492 yılında Amerika'ya ulaşmıştı.

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MÜSLÜMANLARIN ARDINDAN KOLOMB KEŞİFTE BULUNDU
MÜSLÜMANLARIN ARDINDAN KOLOMB KEŞİFTE BULUNDU

Kolomb, bu keşfi sırasında Küba kıyılarında bir dağın tepesinde bulunan bir camiden söz etmişti.

Bu keşiflerin ardından, kıtanın büyük bir katliama sahne olacağını ve dünyanın büyük bedeller ödeyeceğini ne Müslüman denizciler, ne de Kolomb tahmin etmişti…

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‘YENİ DÜNYA’NIN ‘BEYAZ ADAM’LA İMTİHANI
‘YENİ DÜNYA’NIN ‘BEYAZ ADAM’LA İMTİHANI

Kolomb'un kıtayı keşfinin ardından, Amerika "Yeni Dünya" ismiyle anılacak ve yüzyıllar boyunca sükûnetle yaşamaya alışkın Kızılderililer, birdenbire kıtaya ayak basan "beyaz adam"ın vahşetiyle karşı karşıya kalacaklardı.

Kıtanın yerlileri olan Kızılderililer, Amerika'nın bu işgal girişimlerine, soykırımlarına ve orantısız güçlerine karşı var güçleriyle mücadele vereceklerdi.

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