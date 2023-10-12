Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar
Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar
Ünlü psikolog Beyhan Budak'ın "Senin Suçun Değil" başlıklı kitabı değersizlik duygunuz, size zarar veren ilişkilerinden vazgeçemeyişiniz, başarısızlıklarınız, aynı hataları tekrar tekrar yapışınız, başkalarına şefkatle yaklaşırken kendinize karşı acımasız oluşunuz, öfkeniz ve kıskançlıklarınız üzerine düşünüp bunları dönüştürmenize ve daha iyi hissetmenize yardımcı olan bir eser. Sizin için Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 12.10.2023
12:21
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
12:26