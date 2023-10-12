Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar

"Başka bir gezegenden dünyaya acı çekmek için gönderilmişler gibi düşünüyorum bazen hassas insanların. Bu dünyaya alışmak mümkün ama bu durum zaman alıyor ve geçen zamanda da bolca acı çekiliyor. Alman yazar Goethe kim bilir nelere şahit oldu da dünyanın hassas kalpler için bir cehennem olduğunu söyledi."

Beyhan Budak

(s.21)

ANLATARAK İYİLEŞME