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Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar

Ünlü psikolog Beyhan Budak'ın "Senin Suçun Değil" başlıklı kitabı değersizlik duygunuz, size zarar veren ilişkilerinden vazgeçemeyişiniz, başarısızlıklarınız, aynı hataları tekrar tekrar yapışınız, başkalarına şefkatle yaklaşırken kendinize karşı acımasız oluşunuz, öfkeniz ve kıskançlıklarınız üzerine düşünüp bunları dönüştürmenize ve daha iyi hissetmenize yardımcı olan bir eser. Sizin için Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 12.10.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 12:26
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Senin Suçun Değil kitabından insana dair alıntılar

"Başka bir gezegenden dünyaya acı çekmek için gönderilmişler gibi düşünüyorum bazen hassas insanların. Bu dünyaya alışmak mümkün ama bu durum zaman alıyor ve geçen zamanda da bolca acı çekiliyor. Alman yazar Goethe kim bilir nelere şahit oldu da dünyanın hassas kalpler için bir cehennem olduğunu söyledi."

Beyhan Budak

(s.21)

ANLATARAK İYİLEŞME

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"İnsanlarla çalışmanın en güzel tarafı sanırım bu, bir insan dünyanın her özelliğini hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendinde barındırıyor; bir nevi dünyanın küçük numunesi."

Beyhan Budak

(s.21)

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"Bir bebek dünyaya geldiği zaman, ailesinin sağlıklı olup olmadığını fark edemeden, onların kendisiyle ilgili temel algılarını kendi kişiliğinin temel taşı olarak alıyor."

Beyhan Budak

(s.26)

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"Anne babanın kendisiyle, birbirleriyle veya dünyayla sorunları varsa çocuğuna sunduğu ayna kırık bir ayna olabiliyor. Kırık bir aynanın bize sunduğu görüntü gerçeğin bozulmuş hali olacaktır. Olduğundan daha çirkin, daha kusurlu, hatta değersiz…"

Beyhan Budak

(s.27)

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"Onu büyüten insanlar tarafından sevilen kişi kendini sevmeyi öğrenir. İçeride şöyle bir bağlantı oluşur; beni seviyorlar demek ki sevilmeye layık birisiyim."

Beyhan Budak

(s.32)

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