Psikoterapist Gökhan Ergür soruyor: Bizi Psikologların elinden kim kurtaracak?

Soru: Terapi süreçleri terapist ve danışan açısından nasıl görülüyor?

Gökhan Ergür:

Terapi sürecinden geçen birçok danışan seanslar sonlandığında şu cümleyi kuruyor: "Kendime yaptığım en güzel yatırım bu oldu". Yine birçok danışan da terapiye dair daha önceden sahip oldukları ön yargıların boş ve saçma olduğunu, terapi sürecinin hiç de kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını söylüyorlar. Son yıllarda psikoterapi seanslarına yaklaşım değişse de uzunca bir süre terapi almak; delilik, güçsüzlük ve acizlik ile eş tutuldu. Bu anlayışa göre psikoloğa gitmek büyük bir psikopatolojiye sahip olmak ve çıldırmaktı. Ayrıca "kişi eğer güçlüyse, aciz değilse, yere sağlam basabiliyorsa psikoloğa gitmez kendi sorunlarını kendisi çözer" deniliyordu.

Buna ek olarak "dini vecibelerini eksiksiz bir biçimde yerine getiren kişilerin terapiye ihtiyacı olmaz, eğer ihtiyaç duyuyorsa imanında bir eksiklik vardır" anlayışı da uzunca bir süre insanları terapiden uzak tuttu. Çünkü insanlar terapiye giderlerse kendilerinin eksik ve kusurlu bir mümin olarak görüleceğinden endişeleniyorlardı. Bunun yanında özellikle erkekler tüm dünyada terapi hizmetinden kadınlara göre daha az faydalanmakta. Yapılan araştırmalara göre bunun nedeni erkeklerin kadınlara göre duygularını daha az ifade etmek istemeleri ve terapi hizmetini olumsuz bir olgu olarak değerlendirmeleridir.