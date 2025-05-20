Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Her Yerde Görünme Hastalığı I İnsaniyet Namına

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◾ Görünme arzusunun ardında yatan şey temelde, eksiklik duygusunun telafi edilmeye çalışılmasıdır. Sürekli parlayan, gürültü çıkartan, göze batan, dikkat çekmeye çalışan "şeylerin" birincil amacı öteki tarafından fak edilmek ve takdir görmektir.

◾ Aile ya da iş ortamlarınızı düşünün, bazı profiller sürekli gündemdedir; bulunduğu her ortamda yüksek sesle konuşan, kişisel özelliklerini, sahip oldukları nesneleri ön plana çıkartan, ilgi birazcık kendi üzerinden kaydığında rahatsız olan, o ilgiyi yeniden kazanmak için tuhaf şeyler söyleyen ya da yapan kişileri kolaylıkla hatırlayacaksınızdır. Bu eylemler gizli bir görünme çığlığıdır: "Beni görün, takdir edin, eksik olmadığımı söyleyin, yeterli hissettirin."

◾ Böyle kimseler bu görünmez çığlığa başvurur çünkü geçmişlerinden getirdikleri bir yetersizlik, eksiklik ve değersizlik duygularıyla kendi başlarına mücadele edemezler.