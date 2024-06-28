Psikoloji tarihine dair cümleler

Modern psikolojinin Aristoteles ile başlattığı psikoloji tarihi, İslam düşünce dünyasını görmezden gelerek hazırlandı. Bu husus psikoloji tarihinde büyük bir eksikliğe neden oldu. "Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek" isimli kitap, sağlam temeller ve yeni ufukların yolunu açmayı hedefliyor. İslam düşüncesinin psikolojiye bakan yönünü, tarihi perspektiflerden güncele yansıtmanın zorluklarını ve eksikliklerini tüm yönleri ile ele alıyor. Taha Burak Toprak editörlüğünde hazırlanan "Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek" kitabından psikoloji tarihine olan yeni bir bakışın alıntılarını sizler için derledik.