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Psikoloji tarihine dair cümleler

Modern psikolojinin Aristoteles ile başlattığı psikoloji tarihi, İslam düşünce dünyasını görmezden gelerek hazırlandı. Bu husus psikoloji tarihinde büyük bir eksikliğe neden oldu. "Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek" isimli kitap, sağlam temeller ve yeni ufukların yolunu açmayı hedefliyor. İslam düşüncesinin psikolojiye bakan yönünü, tarihi perspektiflerden güncele yansıtmanın zorluklarını ve eksikliklerini tüm yönleri ile ele alıyor. Taha Burak Toprak editörlüğünde hazırlanan "Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek" kitabından psikoloji tarihine olan yeni bir bakışın alıntılarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 28.06.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:18
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Psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen bir kimsenin öncelikle ilmihalini belirleyip bu konuda Müslümanca nasıl bakılacağını öğrenmesi, kendi problemlerine başka düşüncelerin ürettiği çözümler ile değil; geleneğinden ve düşünce kodlarından gelen çözümler ile yaklaşması gerekir.

Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek

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Doğru yöntemlerle yapıldığında tasavvuf da kelam da fıkıh da felsefe ve bilim de gerçekliğin bir boyutundaki doğru bilgiye işaret eder. Yani maddenin duyu dünyasının doğru bilgisi de, düşüncenin teorik dünyasının doğru bilgisi de, mananın manevi dünyasının doğru bilgisi de bize dair, bilgi dağarcığımıza katabileceğimiz bir bilgi sunar.

Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek

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Düşünmede de zühd yapmak, yani kendini ilgilendirmeyen şeyleri zihne boca etmekten kaçınmak, bence sufilerin günümüz insanının psikolojisinde gözlemlenen pek çok soruna yönelik öne çıkan tedavi önerilerinden biridir.

Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek

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İnsan ruh sağlığı yerinde iken dünyanın tabiatı hakkında kendi kendine düşünmelidir. Bu dünyada hiç kimse sıkıntı yaşamadan yahut bir eziyet veya hoş olmayan bir durumla karşılaşmadan her istediğini ve arzuladığını elde edemez. Dünyada âdet bu şekildedir, düzen böyle yürümektedir.

Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek

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Biz bugün cevapların ne olduğunu değil; öncelikle iyi soruların neler olabileceğini bulup anlamaya çalışıyoruz.

Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek

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