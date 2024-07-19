Oyun terapisi ile çocukların dünyasına açılan kapı

🔸 Terapiler psikolojik rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Depresyon, kaygı, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar uzmanlar tarafından duruma göre çeşitli terapi ve tedavi yöntemleri kullanılarak çözülür. Bu yöntemlerden biri de adını son yıllarda sıkça duyduğumuz oyun terapisi yöntemidir.

🔸 Amerika merkezli Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy) oyun terapisini, "Eğitimli oyun terapistlerinin danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılması" olarak tanımlar.