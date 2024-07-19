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Oyun terapisi ile çocukların dünyasına açılan kapı

Çocuklar, içinden çıkamadıkları ve anlamlandırmakta zorlandıkları karmaşık duyguları yetişkinler kadar sözel ifadelerle açıklamak konusunda çok zorlanırlar. Klasik terapi yöntemleri de çocuklar için pek sıkıcı olabilir. Oyun terapisi çocukların eğlence dolu masalsı dünyalarına açılmayı sağlayan en etkili yöntemlerden biridir. Son yıllarda ülkemizde sıkça duyduğumuz oyun terapisi oyun ve oyuncaklarla çocukların iç dünyalarında yaşadıkları sorun ve karmaşaları daha rahat yansıtmalarını sağlar. Çocuklarda kayıp, yas, travma, uyum problemleri, sosyal beceri ve davranış sorunlarını oyun yoluyla anlamımızı sağlar ve çocukların duygusal anlamda güçlenmelerine, sosyal uyum becerilerinin gelişmesine, travma ve stres gibi olumsuzluklarla başa çıkabilmelerini sağlar. İşte oyun terapisi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:10
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Oyun terapisi nedir ?
Oyun terapisi nedir ?

🔸 Terapiler psikolojik rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Depresyon, kaygı, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar uzmanlar tarafından duruma göre çeşitli terapi ve tedavi yöntemleri kullanılarak çözülür. Bu yöntemlerden biri de adını son yıllarda sıkça duyduğumuz oyun terapisi yöntemidir.

🔸 Amerika merkezli Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy) oyun terapisini, "Eğitimli oyun terapistlerinin danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılması" olarak tanımlar.

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Oyun terapisi nedir ?
Oyun terapisi nedir ?

🔸 Oyun terapisi çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Çocukların oyun ve oyuncaklar aracılığıyla kendilerini en doğal ve samimi şekilde ifade etmelerini sağlar.

🔸 Oyun terapisi, çocukların iç dünyasını keşfetmelerine, duygusal travmalarını işlemelerine ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olur. Bu süreçte, terapist çocuğa rehberlik ederken, aynı zamanda güvenli ve destekleyici bir ortam sunar.

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Oyun terapisi neden kullanılır ?
Oyun terapisi neden kullanılır ?

🔸 Çocuklar içinden çıkamadıkları ve anlamlandırmakta zorlandıkları konuları yetişkinler kadar sözel ifadelerle açıklayamazlar. Karmaşık duygu dünyasını karşı tarafa aktarmak çocuklar için pek de kolay değildir. Bir çocuğu terapi odasında alıp yaklaşık 45-50 dakika süren bir seans içerisinde sıkılmadan oturmasını beklemek pek gerçekçi olmaz. Eğlenceli ve hareketli olmayan etkinlikler çocukların daha kolay sıkılmasına neden olur.

🔸 Oyun terapisi ise çocukların hareketli yapısına daha uygun bir yöntemdir. Oyun terapisi ile çocuklar oyuncaklar ve oyun yoluyla iç dünyalarında yaşadıkları sorun ve karmaşaları daha rahat bir şekilde yansıtabilirler. Çocuğu oyun esnasında gözlemeyen uzman terapist çocuğun yaşadığı ve çözmekte zorlandığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve buna yönelik çözüm yolları geliştirir.

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Kaç yaş aralığında ve nasıl uygulanır ?
Kaç yaş aralığında ve nasıl uygulanır ?

🔸 Oyun terapisi 2-12 yaş aralığında bulunan çocuklarla uygulanır. Ancak bazı oyun terapileri yetişkin ve ergenlerde de uygulanabilir.

🔸 Oyun terapisi seansları, genellikle haftada bir kez 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Seanslar, çocukların kendilerini rahat ve güvende hissettikleri, çeşitli oyuncaklar ve malzemelerle donatılmış özel bir oyun odasında gerçekleştirilir. Çocuk, oyun terapisi seanslarında serbestçe oynayarak kendini ifade eder.

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Oyun terapisine ne zaman başvurulur ?
Oyun terapisine ne zaman başvurulur ?

🔸 2 ile 12 yaş aralığında travma, ebeveyn boşanmaları ve kayıpları, aile içi sorunlar, davranış problemleri, sosyal beceri eksiklikleri ve duygusal zorluklar ve uyum problemleri yaşayan çocuklarda oyun terapisinin etkili bir terapi yöntemi olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.

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