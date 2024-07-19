Oyun terapisi ile çocukların dünyasına açılan kapı
Oyun terapisi ile çocukların dünyasına açılan kapı
Çocuklar, içinden çıkamadıkları ve anlamlandırmakta zorlandıkları karmaşık duyguları yetişkinler kadar sözel ifadelerle açıklamak konusunda çok zorlanırlar. Klasik terapi yöntemleri de çocuklar için pek sıkıcı olabilir. Oyun terapisi çocukların eğlence dolu masalsı dünyalarına açılmayı sağlayan en etkili yöntemlerden biridir. Son yıllarda ülkemizde sıkça duyduğumuz oyun terapisi oyun ve oyuncaklarla çocukların iç dünyalarında yaşadıkları sorun ve karmaşaları daha rahat yansıtmalarını sağlar. Çocuklarda kayıp, yas, travma, uyum problemleri, sosyal beceri ve davranış sorunlarını oyun yoluyla anlamımızı sağlar ve çocukların duygusal anlamda güçlenmelerine, sosyal uyum becerilerinin gelişmesine, travma ve stres gibi olumsuzluklarla başa çıkabilmelerini sağlar. İşte oyun terapisi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.07.2024
11:07
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
11:10