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Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntılar

Yaşadığımız çağ, hızı hayatın en önemli parametrelerinden biri haline getirmiştir. İnsan, ilk defa geçtiği bu hayatta durup düşünecek etrafına bakacak zaman bulamıyor, çoğu zaman. Bu çağ, insanın değerini düşürüyor. İnsan, ruhunu dinleyemediği için birçok ruhsal sıkıntı ile mücadele ediyor. Kemal Sayar'ın Yavaşla adlı kitabı hayat akıp giderken bir mola verip dinlenmek, yaşamını gözden geçirmek isteyenler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Eserden en düşündürücü alıntıları sizler için seçtik.

Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:36
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Kemal Sayar’ın Yavaşla kitabından alıntılar

"Hız yapmak, bugünün dünyasında en yaygın sivil itaatsizlik tarzı. Araba kullanmak yürümenin yerini almış bulunuyor."

📙 Sayfa 8

Kendi Özünü Bil Kitabından Alıntılar

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"İçinde bulunduğumuz çağ, şimdiyi yaşamamıza fırsat vermiyor, her şey gelecek için yapılıyor. Bu durumun bizde yarattığı zorlanma duygusu da, bizim ihtiyaçlarımızın çocuklarımızın ihtiyacından önce gelmesine, bu yüzden onları acele ettirmemize neden oluyor."

📙 Sayfa 11

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"İnsan özne olduğu duygusuna ancak zamanın içinde yaşayarak, geçmişten bugüne hareket ederek ulaşır. Sürekliliğin, yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışının bir parçası olmakla varlığımızı hissederiz."

📙 Sayfa 13

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"Yavaşlayın! Bu hayattan sadece bir defa geçeceksiniz."

📙 Sayfa 22

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"Her insan kendisine bir yurt arar. İnsan daima sıla özlemi içindedir, sevgiyi ve şefkati arar."

📙 Sayfa 33

Kemal Sayar'dan Alıntı ve Sözler

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