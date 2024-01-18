Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntılar

Yaşadığımız çağ, hızı hayatın en önemli parametrelerinden biri haline getirmiştir. İnsan, ilk defa geçtiği bu hayatta durup düşünecek etrafına bakacak zaman bulamıyor, çoğu zaman. Bu çağ, insanın değerini düşürüyor. İnsan, ruhunu dinleyemediği için birçok ruhsal sıkıntı ile mücadele ediyor. Kemal Sayar'ın Yavaşla adlı kitabı hayat akıp giderken bir mola verip dinlenmek, yaşamını gözden geçirmek isteyenler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Eserden en düşündürücü alıntıları sizler için seçtik.