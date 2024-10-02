Kemal Sayar'ın kaleminden ruhun bilgeliği, bilgeliğin ruhu

Modern dönem maddiyatın öne çıktığı, maneviyatın ise içine çekildiği bir devir olarak öne çıktı. İnsan ruhu çölleşti, çoraklaştı ve kendisine iyi gelen tüm soyut özelliklerden uzaklaştırıldı. Bu anlamda insanın bu kapanmayan yarasına modern psikoloji ve psikoterapi tam anlamıyla deva olamadı. İnsan her zaman içindeki ahenk ve sesin iyileştirici yönünü aradı. Bu meyanda yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Kemal Sayar'ın kaleminden ruh, bilgelik, ferahlık gibi kavramları merkeze alan alıntıları bir araya topladık.