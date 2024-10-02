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Kemal Sayar'ın kaleminden ruhun bilgeliği, bilgeliğin ruhu

Modern dönem maddiyatın öne çıktığı, maneviyatın ise içine çekildiği bir devir olarak öne çıktı. İnsan ruhu çölleşti, çoraklaştı ve kendisine iyi gelen tüm soyut özelliklerden uzaklaştırıldı. Bu anlamda insanın bu kapanmayan yarasına modern psikoloji ve psikoterapi tam anlamıyla deva olamadı. İnsan her zaman içindeki ahenk ve sesin iyileştirici yönünü aradı. Bu meyanda yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Kemal Sayar'ın kaleminden ruh, bilgelik, ferahlık gibi kavramları merkeze alan alıntıları bir araya topladık.

Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:30
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Psikiyatri, anlamsızlık salgınına karşı bir reçete sunmaz ve insan gelişiminin modern süreçlerle akamete uğratılması konusunda da önerebileceği bir formül yoktur.

Kemal Sayar

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Sufi ruhbilimi veya psikoterapisi de, diğer geleneksel psikoterapiler gibi, metafizik ilkelere dayalı bir yöntemdir.

Kemal Sayar

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Geleneksel psikoloji, iki temel boyutta işlev gösterir: Nefsi ve modalitelerini varoluş katları arasına "yerleştiren" bir kozmoloji ve manevi hedefe yönelik bir ahlak.

Kemal Sayar

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İnsan en güzel biçimde yaratılmıştı (ahsen-i takvim), ancak daha sonra ilahi prototipinden ayrıldı ve uzaklaştı, aşağıların aşağısı (esfel-i sâfilîn) oldu.

Kemal Sayar

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Yola koyulan yolcu, arzu nesnesini bilir ve onunla birleşip ona kavuşmak için yoğunlaşır. Bu süreç, âşık-mâşuk, yani seven-sevilen terimleri içinde ifade edilir; ve hedef, sevilen ile bir yakınlık (kurb) hali olarak belirlenir.

Kemal Sayar

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