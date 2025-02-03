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Kemal Sayar'dan merhamete dair alıntılar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 03, 2025 17:33 Güncelleme Tarihi: Şubat 03, 2025 17:44

Ruha derin ve şifa sözler ileten Kemal Sayar, herkesin hızla yarıştığı, birbirini ezdiği bir çağda yavaşlamayı tavsiye ediyor. Psikiyatrist yazar Kemal Sayar'ın ruhumuza dokunan o ince sözlerinden merhamete dair alıntılar hazırladık.

1/16

🔸 Derman bazen derdin içindedir.

Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

2/16

🔸 Öğrendiğimiz bir geçmiş asla boşuna yaşanmış değildir.

Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

3/16

🔸 Güven olmadan adım atamayız.

Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

4/16

🔸 Bir yoldaş ara, bir refiki özle ama bir tarikin de düşünü kur.

Başı Sınuklar için Kılavuz - Kemal Sayar

5/16

🔸 Düştüysen bir süre çayır çimenin tadını çıkar.

Başı Sınuklar için Kılavuz - Kemal Sayar

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