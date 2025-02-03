Kemal Sayar'dan merhamete dair alıntılar

Yayınlanma Tarihi:
Şubat 03, 2025 17:33
Güncelleme Tarihi: Şubat 03, 2025 17:44
Ruha derin ve şifa sözler ileten Kemal Sayar, herkesin hızla yarıştığı, birbirini ezdiği bir çağda yavaşlamayı tavsiye ediyor. Psikiyatrist yazar Kemal Sayar'ın ruhumuza dokunan o ince sözlerinden merhamete dair alıntılar hazırladık.
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🔸 Derman bazen derdin içindedir.
Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar
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🔸 Öğrendiğimiz bir geçmiş asla boşuna yaşanmış değildir.
Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar
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🔸 Güven olmadan adım atamayız.
Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar
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🔸 Bir yoldaş ara, bir refiki özle ama bir tarikin de düşünü kur.