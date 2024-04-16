Doğan Cüceloğlu'nun dilinden "İçimizdeki Çocuk"

İnsan hayatını, yaşantımızı etkileyen pek çok mühim kavram vardır. İçimizde bulunan çocuk da bu mefhumlardan biri olmakla beraber hayatımızın pek çok noktasında karşılaştığımız bir gerçekliktir. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli psikoloji profesörlerinden merhum Doğan Cüceloğlu, "İçimizdeki Çocuk" başlıklı eseriyle bu hususa dikkat çekerek insanın karşılaştığı problemlerin temeline temas etmişti. Doğan Cüceloğlu'nun "İçimizdeki Çocuk" kitabından alıntılar derledik.