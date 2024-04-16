Arama

Menu

Doğan Cüceloğlu'nun dilinden "İçimizdeki Çocuk"

İnsan hayatını, yaşantımızı etkileyen pek çok mühim kavram vardır. İçimizde bulunan çocuk da bu mefhumlardan biri olmakla beraber hayatımızın pek çok noktasında karşılaştığımız bir gerçekliktir. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli psikoloji profesörlerinden merhum Doğan Cüceloğlu, "İçimizdeki Çocuk" başlıklı eseriyle bu hususa dikkat çekerek insanın karşılaştığı problemlerin temeline temas etmişti. Doğan Cüceloğlu'nun "İçimizdeki Çocuk" kitabından alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:25
  • 1
  • 20

💠

Mutsuzluğunuzun kaynağını hep dışarıda aramayın. Çocukluk, etkileşimler, okul, sizden beklenenler, sizin kendinizden bekledikleriniz, vb. gibi iç kaynaklarınızı bir gözden geçirin.

Doğan Cüceloğlu

  • 2
  • 20

💠

Utanma duygusu bizi mütevazı yapar; insan olarak sınırlarımızı hatırlatır ve gerçeği olduğu gibi kabul etmemize yardımcı olur.

Doğan Cüceloğlu

  • 3
  • 20

💠

Sağlıklı aile düzeninde aile üyelerinin hepsi görev ve sorumluluklarını doğal olarak yerine getirirler; aralarında olumlu duygusal bağlar vardır ve kişiler bağımsız oldukları halde, birbirlerine isteyerek ve zevkle yardım ederler.

Doğan Cüceloğlu

  • 4
  • 20

💠

İç Çocuğunuzu arayış uzun süreli bir yolculuktur. Elma ağacı dikil[1]dikten bir hafta sonra o ağaçtan elma toplamayı beklerseniz, kendinizi hayal kırıklığına baştan mahkûm etmiş olursunuz.

Doğan Cüceloğlu

  • 5
  • 20

💠

Ne var ki, psikolojik yönden sağlıklı aile sayısı azdır; çoğumuz korku, öfke ve utanan baskın olduğu aileler içinde yetişiriz.

Doğan Cüceloğlu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN