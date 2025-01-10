Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Psikoloji Doğan Cüceloğlu'ndan öğütler

Doğan Cüceloğlu'ndan öğütler

Yayınlanma Tarihi: Ocak 10, 2025 09:00 Güncelleme Tarihi: Ocak 10, 2025 09:01

Hayatı boyunca insanların adını bulamadığı duygular üzerine yoğunlaşan Doğan Cüceloğlu, bu motivasyonla kitaplar yazdı, dünyanın farklı noktalarında söyleşiler verdi. Onun kitaplarında öne çıkan duygu salt bir bilgi aktarımından ziyade kişiselleştirilmiş malumat ve uzun yıllar sonucunda damıtılmış deneyimdi. Cüceloğlu her metninde okuyucusuna yol gösterme hedefinde oldu. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarından ve sohbetlerinden kulağımıza küpe olacak öğütler...

1/20

📍

Unutma, ölüm en güçlü öğretmendir.

Doğan Cüceloğlu

2/20

📍

Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.

Doğan Cüceloğlu

3/20

📍

Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olduğuna değil, sahip olduklarıyla neler yaptığına bak.

Doğan Cüceloğlu

4/20

📍

En temel özgürlük, insanın kendisi olarak yaşamında var olabilmesidir; dürüst insan özgürdür.

Doğan Cüceloğlu

5/20

📍

Bir insanın anavatanı çocukluğudur.

Doğan Cüceloğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İskender Pala’dan Bir Göbeklitepe Romanı Akşam Yıldızı

İskender Pala'dan Bir Göbeklitepe Romanı "Akşam Yıldızı"

Ülkemizin İlk Yolcu Uçağı

Ülkemizin İlk Yolcu Uçağı

Doğan Cüceloğlu’ndan öğütler

Doğan Cüceloğlu'ndan öğütler

İranlı General İspati’nin tanıklığı

İranlı General İspati’nin tanıklığı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım