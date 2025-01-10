Doğan Cüceloğlu’ndan öğütler

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 10, 2025 09:00
Güncelleme Tarihi: Ocak 10, 2025 09:01
Hayatı boyunca insanların adını bulamadığı duygular üzerine yoğunlaşan Doğan Cüceloğlu, bu motivasyonla kitaplar yazdı, dünyanın farklı noktalarında söyleşiler verdi. Onun kitaplarında öne çıkan duygu salt bir bilgi aktarımından ziyade kişiselleştirilmiş malumat ve uzun yıllar sonucunda damıtılmış deneyimdi. Cüceloğlu her metninde okuyucusuna yol gösterme hedefinde oldu. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarından ve sohbetlerinden kulağımıza küpe olacak öğütler...
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Unutma, ölüm en güçlü öğretmendir.
Doğan Cüceloğlu
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Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.
Doğan Cüceloğlu
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Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olduğuna değil, sahip olduklarıyla neler yaptığına bak.
Doğan Cüceloğlu
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En temel özgürlük, insanın kendisi olarak yaşamında var olabilmesidir; dürüst insan özgürdür.