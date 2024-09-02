Beyhan Budak'tan hassas kalplere altı çizili satırlar

Dünyanın hassas kalpler için bir cehennem olduğu sözünü hepimizin duymuşluğu ve büyük oranda haklılık payı vermişliği vardır. Çünkü bu insanlar, uzun yaşamak niyetiyle değil, değerleriyle birlikte karakterli bir yaşam elde etmek gayesindedir. Bu sebeple hep bir adım ötesini de düşünerek sebep ve sonuçların neler doğuracağını hissedebilirler. Her ne kadar hassas insanlara yetersizlik gözüyle bakılsa da onların kalplerindeki ince detay belki de bu dünyanın dönmesini sağlıyordur. Sizlere Beyhan Budak'ın eserlerinden, hassas kalplere dair cümleler derledik.