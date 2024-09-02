Arama

Menu

Beyhan Budak'tan hassas kalplere altı çizili satırlar

Dünyanın hassas kalpler için bir cehennem olduğu sözünü hepimizin duymuşluğu ve büyük oranda haklılık payı vermişliği vardır. Çünkü bu insanlar, uzun yaşamak niyetiyle değil, değerleriyle birlikte karakterli bir yaşam elde etmek gayesindedir. Bu sebeple hep bir adım ötesini de düşünerek sebep ve sonuçların neler doğuracağını hissedebilirler. Her ne kadar hassas insanlara yetersizlik gözüyle bakılsa da onların kalplerindeki ince detay belki de bu dünyanın dönmesini sağlıyordur. Sizlere Beyhan Budak'ın eserlerinden, hassas kalplere dair cümleler derledik.

Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:12
  • 1
  • 20

🔸

Yaşadığımız her iyi ve kötü olay, içinde bambaşka bir şeyin tohumunu barındırıyor olabilir, o tohumların içinde de bambaşka şeyler.

Beyhan Budak

  • 2
  • 20

🔸

Zaman her zaman vardır, sen doğru bir şekilde yaklaştığın zaman.

Beyhan Budak

  • 3
  • 20

🔸

Olan olduğu gibi olsun, kusurların seni tamamlayan en önemli unsurlardan.

Beyhan Budak

  • 4
  • 20

🔸

Kimse bir başkasını kurtaramaz, insanlar kendilerini kurtarırlar.

Beyhan Budak

  • 5
  • 20

🔸

Diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğumuz ne yaptığımız ve bize ne yapılmasına izin verdiğimiz aslında bizi biz yapan şeylerdendir.

Beyhan Budak

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN