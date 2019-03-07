Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablosu
Osmanlı topraklarında köklü değişimlerin yaşandığı, kültür ve sanatın oldukça önem kazandığı bir dönemde İstanbul'a gelmişti ressam Fausto Zonaro. Resmettiği bir tablo dönemin sultanı Abdülhamid'e sunulmuş; kısa sürede
"saray ressamı" unvanı almış ve bu görevi tam 14 yıl boyunca sürdürmüştü. Sultan Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam olan Zonaro'nun bir duvar ustası olarak başlayan yaşam öyküsünü ve ünlü tablolarını sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 07.03.2019
16:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
17:02
İtalyan oryantalist ressam Fausto Zonaro, 18 Eylül 1854 yılında o dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun işgali altında olan Padova yakınlarındaki Masi kasabasında, yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
İlkokulu ailesinin birkaç yıllığına gittiği Piacenza d'Adige'de okudu. Zonaro, bu yıllarda çizim kitaplarına hocası Signor Gennaro'nun karikatürlerini yaparak resimle tanıştı.
14 YAŞINDA ARANILAN BİR DEKORATÖR OLMUŞTU
Gençliğinde babasının yanında duvar ve bina yapımı işlerinde çalıştı. Zonaro 10 yaşında ilkokulu bitirdiğinde, duvar ustası olan babası, onu kendisine yardım etmesi için yanına aldı.
14 yaşına geldiğinde yetenekli bir duvar ustası olan Zonaro, kilit taşını yerleştirme gibi güç bir işi rahatlıkla yapar hale gelmiş, istiridye kabuğu formunda birçok süslemeli mermer taklidi kaidelerin yapımında aranan bir dekoratör olmuştu.
ZONARO’NUN SANAT YAŞAMINI ETKİLEYEN İKİ KİTAP
Zonaro'nun sanat yaşamını çocukluk yıllarında zorlukla edinebildiği Jacopo Barozzi (II Vignola) ve Andrea Palladio hakkında yazılmış iki kitap oldukça etkiledi.
1870 yılından itibaren yaşadığı şehrin yakınlarındaki Lendinara'da bir teknik okulda 3 yıl boyunca resim öğrenimi görmüş, burada Profesör Federico Cordenons'un öğrencisi olmuştu.
Fausto Zonaro tarafından resmedilen Fatih Sultan Mehmet Portresi tablosu, 1910.
AÇTIĞI SERGİ SAYESİNDE EĞİTİMİNİ SÜRDÜRDÜ
Zonaro, hocasının yardımıyla Lendinara Belediye Binası'nda bir resim sergisi açtı. Sergiyi ziyaret eden sanatsever Veronalı bir kadın, Zonaro'yu Verona'ya götürerek, dönemin önde gelen güzel sanatlar akademilerinden biri olan Accademia Cignaroli'ye girmesini sağladı.
Bu okulu bitirdikten sonra Roma'da L'Accademia di Belle Arti'de resim eğitimi aldı.
Fausto Zonaro tarafından resmedilen Sandalda Genç Bayan Göksu tablosu, 1910.
ZONARO İSTANBUL’A NASIL GELDİ?
1880 yılında tablolarını İtalya'da sergileyen Zonaro, daha sonra Paris'e gitti ve 9 yıl boyunca Paris'te kendi atölyesinde çalıştı. Bu süre içinde Fransız izlenimci ressamlardan etkilendi.
Venedik, Napoli ve Padova'ya yaptığı gezilerden sonra 1891 yılında eşinin isteğiyle İstanbul'a doğru yola çıktı. Bu yolculuk sırasında sanatçının cebinde birkaç yüz frangı vardır ve yaptığı gemi yolculuğunun masraflarını gemi kaptanının portresini yaparak ödeyebilmişti.
Fausto Zonaro tarafından resmedilen Fatih Atını Denize Sürerken tablosu, 1908.