Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablosu

Gençliğinde babasının yanında duvar ve bina yapımı işlerinde çalıştı. Zonaro 10 yaşında ilkokulu bitirdiğinde, duvar ustası olan babası, onu kendisine yardım etmesi için yanına aldı.

14 yaşına geldiğinde yetenekli bir duvar ustası olan Zonaro, kilit taşını yerleştirme gibi güç bir işi rahatlıkla yapar hale gelmiş, istiridye kabuğu formunda birçok süslemeli mermer taklidi kaidelerin yapımında aranan bir dekoratör olmuştu.