Seyyahların fırçasıyla İstanbul

🔸 Seyahat, bilindiği üzere geniş bir dünyanın kapılarını aralar. Bu kapının daha da açılmasını ve insanların görmesini sağlayan vesile ise eski dönemler için kıymeti büyük olan resimlerdir.

🔸 Bazı Avrupalı seyyahlar, yaşadıkları yüzyılda İstanbul'a seyahat etmiş ve bir eşi olmayan bu şehri resmetmişlerdir. Cornelis de Bruijn, Eugene Flandin, John Frederick Lewis, William Henry, Charles Macfarlane, Giovanni Jean Brindesi ve Antoine Ignace Melling gibi dönemin önemli seyyahlarının fırçasından çıkan tablolar, günümüzde bazı etkinliklerde sergilenmektedir.

Resim sanatına dair 20 ilginç bilgi