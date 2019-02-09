Tarihte ilk robot Anadolu'da yapıldı
Dünya mekanik tarihinin öncülerinden Cezeri'nin makineleri, bir sergi için tekrar üretildi. 15 Şubat'ta kapılarını ziyaretçilere açacak olan
"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ne dair merak edilenleri ve Cezeri'nin makinelerinden birkaçını sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 09.02.2019
11:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019
12:15
GÜNÜMÜZ BİLİMİNE İLHAM OLACAK SERGİ
Anadolu'nun on binlerce yıllık tarihinin belki de en kaotik dönemlerinden birinde kurulan sıra dışı bir devlet: Artuklular. Selçukluların, Eyyubilerin, Haçlıların, Bizans'ın ve Diğer Anadolu Türk beyliklerinin amansız bir hakimiyet mücadelesine girdiği dönemde, bilim sanat, teknoloji ve şehirleşmeyi hiç elden bırakmayan bu devletin dahi mühendisi, günümüz bilimine ilham kaynağı olmaya geliyor. 15 Şubat tarihinde Uniq Expo'da
"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" açılıyor.
DÜNYA MEKANİK TARİHİNİN ÖNCÜSÜ 'CEZERİ'
Dünya mekanik tarihinin öncülerinden Cezeri'nin makineleri, mühendis Mehmet Ali ve Selami Çalışkan tarafından bir sergi için üretildi. Çok konuşulacak sergi öncesi Sabah mekanı ziyaret etti...
MÜHENDİSLİK TARİHİNİN KALBİ 13. YÜZYIL
15 Şubat'ta açılacak bir sergi, insanları dünya mühendislik tarihinin kalbine, 13. yüzyıl'a götürecek.
MAKİNELER ÇALIŞIR VAZİYETTE ÜRETİLDİ
Modern mekaniğin babası kabul edilen, Anadolu'nun en büyük mucitlerinden Cezeri'nin icat ettiği makineler, kendi kitabı Kitab-ül Hiyel'de yaptığı tariflere uygun olarak tasarlandı ve çalışır vaziyette üretildi.
KAN ÖLÇME CİHAZLARINDAN SU SAATLERİNE
Tarihin ilk insansı robotundan kan ölçme cihazlarına, su saatlerinden şifreli sandıklara bir mekanik ve renk cümbüşü... Bir tür bilim tarihi arkeolojisi olan çalışmayı anlatmadan önce, Cezeri'den bahsetmek icap eder...