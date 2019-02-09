Anadolu'nun on binlerce yıllık tarihinin belki de en kaotik dönemlerinden birinde kurulan sıra dışı bir devlet: Artuklular. Selçukluların, Eyyubilerin, Haçlıların, Bizans'ın ve Diğer Anadolu Türk beyliklerinin amansız bir hakimiyet mücadelesine girdiği dönemde, bilim sanat, teknoloji ve şehirleşmeyi hiç elden bırakmayan bu devletin dahi mühendisi, günümüz bilimine ilham kaynağı olmaya geliyor. 15 Şubat tarihinde Uniq Expo'da "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" açılıyor.