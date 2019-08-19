Sultan Abdülhamid'in ülkeyi ihya eden 3 okulu
Üç kıtanın hükümdarı olan Sultan II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Eğitime de büyük önem veren Sultan Abdülhamid, açtığı okullarla ülkeyi ihya etti. Ders programlarını bizzat hazırladığı bu okullarla zihinlerin dönüşümünü sağlayarak donanımlı bir neslin ortaya çıkmasını sağladı. Kuruldukları alanda döneminin ilkleri sayılan, Sultan Abdülhamid'in açtığı 3 mektebi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 19.08.2019
15:30
Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
14:10
SAĞIR, DİLSİZ VE ÂMÂ MEKTEBİ
Sağır, Dilsiz ve Âmâ Mektebi, Hamidiye Ticaret Mektebi bünyesinde özel bir bölüm olarak açıldı. Hamidiye Ticaret Mektebi bütçesinden masrafları karşılanan okulda, öncelikle sağır ve dilsizlere eğitim verilmeye başlamıştı. 1891 yılından sonra ise âmâ olan öğrenciler de eğitim almaya başladı.
Sultan II. Abdülhamid'in bağışlarıyla kurulan kurumlardan biri olan bu okulda verilen dersler arasında Türkçe ve Fransızca okuma ve yazma, sık kullanılan kelimelerin telaffuzu, hüsn-i hat, mühendislik, coğrafya, hesap gibi dersler de yer alıyordu. Derslerin işlenişi hususunda Batı'da kullanılıp kabul gören kuralların takip edildiği mektebe, öğrenci kabul edilirken hiçbir fark gözetilmiyordu. Mektepte yapılan uygulama ile her bir âmâ öğrenci, sağır bir öğrenci arkadaşıyla birbirine yardımcı olarak mektebe gidip geliyordu.
Sağır ve Dilsiz Mektebi'nin kurulduğu yıllarda, mektepler kiralık binalarda faaliyet gösteriyordu. Dilsizler Mektebi de aynı sebeple Sultanahmet'teki binasından Bozdoğan'da bulunan Kaptan Rüştiye Mektebi binasına taşındı. Bu bina "Dilsizler ve Âmâlar Mektebi" ismiyle kullanıldı. Yatılı kısmı bulunmayan okul sadece gündüz eğitimi veriyordu.
Sultan II. Abdülhamid, mektebin kuruluşundaki masrafları karşılamak üzere 1000 lira bağışta bulunmuştu. Yeni mektep binası için Darülaceze yakınında, devlete ait 30 dönümlük arazide yeni bir bina yapıldı. 1926 yılına kadar hizmet veren mektep, öğrenci sayısındaki yetersizlik nedeniyle kapatılmıştı.
Eğitime büyük önem veren Sultan II. Abdülhamid, saltanatında ziraat, bayındırlık, sanat gibi alanlarda eğitim veren mektepler açmıştı. Bu okulların yanı sıra, ticaretin teorik ve pratik bilgilerle idare edilen ilim dalı haline geldiğini görmüş ve ticaret eğitimi almış deniz personeli yetiştirmek üzere bu alanda da mektepler açmıştı.