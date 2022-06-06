Spiral minareli tarihin en büyük cami: Samerra

🔹 Mimari olarak basit bir yapıya sahip olan cami, ilk İslam cami planlarının devamı niteliğindedir. Ortalama 15 metre yüksekliğe ve 2 metre kalınlığa ulaşan kuşatma duvarları, tuğla yapıda, büyüleci bir inşa üslubu gösterir.

🔹 Köşelerinde birer kuleye sahip olan Samerra Camii, doğu ve batı kenarlarında on ikişer, kuzey ve güney kenarlarında da sekizer olmak üzere toplamda kırk dört adet kule ile kuşatılıdır.

Bilgi notu:

İslam mimarisinin kadim tarihi eserlerinde köşelere kule koyulması geleneğinin arkasında derin bir mühendislik bilgisi yatar. Yapılarda en kırılgan bölge olan köşeler kuleler yardımıyla sağlam bir yapıya bürünür.