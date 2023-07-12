Ekrem Kızıltaş: Sezai Karakoç Üretmen Han'ın merdivenlerini arşınlardı

Bekir Salih Yaman:

Sizin için Cağaloğlu yokuşlarını arşınlayan son kuşağın müstesna bir neferi diyebiliriz. Osmanlı'dan bu yana gazetelerin, matbaaların, yayınevlerinin yegâne durağı olan Cağaloğlu maceranız nasıl başladı? Günümüzde turistler için dizayn edilen Cağaloğlu'nu gördükçe neler hissediyorsunuz?

Ekrem Kızıltaş:

Ben İstanbul'a 1975'te geldim. Ordu'da Liseyi bitirdikten sonra hem bir iş bulur biraz çalışır bu arada da üniversite hazırlık kurslarına gidebilirim diye geldim. Fakat sadece çalışabildim, kursa gitmek yerine de kaldığım yurtta ders çalıştım. Bu arada tabii Cağaloğlu'nda Milli Türk Talebe Birliği vardı. Halen o bina orada ve Milli Türk Talebe Birliği faaliyetlerini bir şekilde sürdürüyor.

Bekir Salih Yaman:

Bir dönem İstanbul Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan bina değil mi?

Ekrem Kızıltaş:

Evet, daha önce Halk Eğitim Merkezi sonra Milli Türk Talebe Birliği oldu. Sonra tekrar ona döndü. Şimdi tekrar Milli Türk Talebe Birliği. Dolayısıyla oraya gidip gelmeye başlamıştım. Kaldığım yurtta ki Konya yurduydu, Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Talebe Yurdu'ydu. Ordulu olmama rağmen oraya bir şekilde girebilmiştim. Orada arkadaşlarla, ağabeylerle muhabbet ederken bana genellikle gazetecilik tercih etmemi söylemişlerdi. Ben de gazeteciliği tercih ettim ve şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan eski adıyla İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İstanbul Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nu kazanıp başladıktan sonra da tekrar Milli Türk Talebe Birliği'ne artık üniversite talebesi olarak gittim. Orası genellikle bir Talebe Birliği olarak çeşitli faaliyetleri yapan bir yerdi. "Madem gazetecisin, mektepli olacaksın burada da alaylı olarak bulun" diye beni Basın Yayın Müdürlüğü'ne beni gönderdiler. 1976'da Milli Türk Talebe Birliği "Çatı" isimli 15 gün olduğu söylenen ama bazen ayda, işte imkân durumlarına göre iki ayda bir çıkan bir gazetesi vardı. Bir de "Milli Gençlik" adında aylık çıkarılmaya çalışılan bir dergi. Ben daha çok Çatı'da çalışmaya başladım. Daha sonra Milli Gençlik'e de çeşitli katkılarım bulundu. Bu arada Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde Fotoğrafçılık Kulübü'ne baktım. Tabii, birliğin genel faaliyetleri bünyesinde de epey çalışmalarım oldu. Cağaloğlu'ndayız, gazetecilik talebesiyiz ve gazete çıkarıyoruz. Gazeteyi çıkarırken başlangıcımız ofsetti. Yeni yeni başlayan ofset sistemiyle fakat sonra maddi durum galiba biraz sıkıntılı olmaya başlayınca Milli Türk Talebe Birliği'nin hemen yanında Fatih Gençlik Vakfı vardı halen devam ediyor. Onun matbaası vardı orada tipo baskıyla gazeteyi sürdürmeye başladık. Tabii, zannediyorum seyircilerimize göre tipo, ofset farkı biraz karmaşık ama çok uzun, başka bir konu o. Tipo biraz daha eski bir teknoloji, ofset daha yeni, halen kullanılan teknoloji. Bu süreçte tabii Cağaloğlu o dönemde gazetelerin hemen tamamının bulunduğu yerdi. Hürriyet oradaydı mesela, Milliyet oradaydı. Zannediyorum yakın bir dönemde Tercüman, Topkapı'daki o t harfini andırır binasındaydı.