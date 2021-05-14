Ramazan Bayramı'nda ne okuyalım, ne izleyelim, ne öğrenelim?
"Fikriyat ile ne okuyalım, ne izleyelim, ne öğrenelim?" başlığı altında Ramazan Bayramı'nda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Dünyanın en büyük açık cezaevi haline gelen Gazze'de geçmişten günümüze yaşanan dramları irdeleyebilir, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli masum insanlara uyguladığı barbarca saldırılara karşı Fetih suresini okuyabilirsiniz. Ya da kontrollü normalleşmeye geçeceğimiz günlerde nereye gideceğinizi belirleyebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 14.05.2021
17:31
Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
18:26
Ne okuyalım: Mekke Medine ve Kudüs'ün Faziletleri - Muhammed El-Yemeni
🔸
"Kudüs, sen diğer yerlerden benim daha sevdiğim bir yersin. Mümin kullarımdan sevdiklerimi sana gönderirim. Kudüs sen benim nurumla nurlanmışsın. Seni ziyaret eden kişi ne mutludur, sonra cennet sendedir, azabım sendedir."
◾ Muhammed el- Yemenî'nin bu kitabında yer alan ifade, Muaz tarafından Resulullah'tan (sav) rivayet edildiği ve kutsi hadis olduğu kabul edilir.
◾ Eser, üç mukaddes belde
bir arada anlatır. Mekke, Medine ve Kudüs'ün faziletlerini
🔸
🔎
BİLGİ KUTUSU:
◽▫▪
Muhammed el- Yemenî kimdir?
Muhammed el- Yemenî, 12. yüzyılın önemli âlimlerinden biriydi. Hayatı hakkında bilgi bulunmayan İslam âliminin İslam tarihi, mezhepler tarihi, kelam, fıkıh gibi alanlarda derin bilgi birikime sahipti.
"Fikriyat e-kitap"ta yer alan eserler için tıklayın
Hangi yazıya göz atalım: Dünyanın en büyük açık cezaevi-Gazze
🔸
◾
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
◾
olarak adlandırılan Gazze, uzun yıllardır hem işgale hem saldırılara hem de İsrail ablukasına karşı direniş gösteriyor. 2006 yılında başlayan ablukanın ardından Gazze'de binlerce kişi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti; evler harabeye döndü ve "Dünyanın en büyük açık cezaevi" su, yiyecek, sağlık gibi en temel yaşam hakları dahi ellerinden alındı.
🔍 Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi ne
◾ Filistinliler, yer altı ve yüzey sularından mahrum edilerek, topraklarından göçe zorlanmak amacıyla
Gazzelilerin önemli geçim kaynağı olan balıkçılık faaliyeti ise uluslararası anlaşmalara rağmen İsrail tarafından yasaklanmış durumda. susuz bırakılıyor.
◾ Ablukanın yol açtığı sorunlar, Filistinlilerin
ağır ve dünyanın "en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılma sebebi de bu. yaşam hakkını ellerinden alacak düzeyde
◾ BM'nin Aralık 2020'de açıkladığı "İsrail işgalinin Filistin halkına maliyeti: Kapatılan Gazze Şeridi ve kısıtlamalar" başlıklı raporu yaşanan zulmün saldırıların da ötesinde insani bir dram olduğunu gözler önüne seriyor.
◾ Rapora göre,
Gazze'de ve halkın yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından biri
◾ Gazzelilerin çoğunun temiz suya, düzenli ve güvenilir elektrik kaynağına ve hatta
de erişimi yok. elverişli bir kanalizasyon sistemine
◾ İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgenin kapalı kalması ve askeri operasyonlar,
Gazze ekonomisini derinden sarsıyor.
🔍 Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Ne izleyelim: İstanbul'da ezanın ilk okunduğu yer Arap Camii
🔸
◾ Galata'daki Perşembe Pazarı'nın labirent sokaklarında karşınıza çıkan Arap Camii,
biridir. İstanbul'un fethi için 715 yılında şehri kuşatan Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden oluşan Mesleme bin Abdülmelik kumandasındaki ordu tarafından yaptırıldı. 7 yıl kadar İstanbul'da kalan Arap Müslüman ordusu, İstanbul'un en ilginç camilerinden ibadetlerini burada eda etti 👇
VIDEO
"Farkında Mısınız?" programımızın diğer bölümlerini buradan izleyebilirsiniz.
Ne öğrenelim: Mescid-i Aksa içerisinde yer alan tarihi yapılar
🔸
◾ Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de
burası aslında Kubbetü's Sahra'dır.
◾
ubbet'üs Sahra, Kıble Mescidi, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi birçok yapıyı çevreler. Harem-i Şerif olarak da anılan Mescid-i Aksa sınırları içerisinde iki yüzü aşkın eser yer alır. Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. K
◾ Mescid-i Aksa,
. Bu mukaddes yerde aynı zamanda Peygamberimizin Müslümanların ilk kıblesidir yaşandı. İsra ve Miraç mucizeleri
🔎
BİLGİ KUTUSU
🔶 Hz. Muhammed (sav) bir gece vakti, burak adlı bir binekle Mekke'den Kudüs'e getirildi ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseltildi. Bu olay, İsra-Miraç hadisesi olarak anıldı.