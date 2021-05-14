Ramazan Bayramı'nda ne okuyalım, ne izleyelim, ne öğrenelim?

Ne okuyalım: Mekke Medine ve Kudüs'ün Faziletleri - Muhammed El-Yemeni

🔸

"Kudüs, sen diğer yerlerden benim daha sevdiğim bir yersin. Mümin kullarımdan sevdiklerimi sana gönderirim. Kudüs sen benim nurumla nurlanmışsın. Seni ziyaret eden kişi ne mutludur, sonra cennet sendedir, azabım sendedir."

◾ Muhammed el- Yemenî'nin bu kitabında yer alan ifade, Muaz tarafından Resulullah'tan (sav) rivayet edildiği ve kutsi hadis olduğu kabul edilir.

◾ Eser, üç mukaddes belde Mekke, Medine ve Kudüs'ün faziletlerini bir arada anlatır.

🔸

🔎 BİLGİ KUTUSU:

◽▫▪ Muhammed el- Yemenî kimdir?

Muhammed el- Yemenî, 12. yüzyılın önemli âlimlerinden biriydi. Hayatı hakkında bilgi bulunmayan İslam âliminin İslam tarihi, mezhepler tarihi, kelam, fıkıh gibi alanlarda derin bilgi birikime sahipti.

"Fikriyat e-kitap"ta yer alan eserler için tıklayın