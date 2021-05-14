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Ramazan Bayramı'nda ne okuyalım, ne izleyelim, ne öğrenelim?

"Fikriyat ile ne okuyalım, ne izleyelim, ne öğrenelim?" başlığı altında Ramazan Bayramı'nda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Dünyanın en büyük açık cezaevi haline gelen Gazze'de geçmişten günümüze yaşanan dramları irdeleyebilir, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli masum insanlara uyguladığı barbarca saldırılara karşı Fetih suresini okuyabilirsiniz. Ya da kontrollü normalleşmeye geçeceğimiz günlerde nereye gideceğinizi belirleyebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 18:26
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Ne okuyalım?
Ne okuyalım?

Ne okuyalım: Mekke Medine ve Kudüs'ün Faziletleri - Muhammed El-Yemeni

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"Kudüs, sen diğer yerlerden benim daha sevdiğim bir yersin. Mümin kullarımdan sevdiklerimi sana gönderirim. Kudüs sen benim nurumla nurlanmışsın. Seni ziyaret eden kişi ne mutludur, sonra cennet sendedir, azabım sendedir."

◾ Muhammed el- Yemenî'nin bu kitabında yer alan ifade, Muaz tarafından Resulullah'tan (sav) rivayet edildiği ve kutsi hadis olduğu kabul edilir.

◾ Eser, üç mukaddes belde Mekke, Medine ve Kudüs'ün faziletlerini bir arada anlatır.

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🔎 BİLGİ KUTUSU:

◽▫▪ Muhammed el- Yemenî kimdir?

Muhammed el- Yemenî, 12. yüzyılın önemli âlimlerinden biriydi. Hayatı hakkında bilgi bulunmayan İslam âliminin İslam tarihi, mezhepler tarihi, kelam, fıkıh gibi alanlarda derin bilgi birikime sahipti.

"Fikriyat e-kitap"ta yer alan eserler için tıklayın

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Hangi yazıya göz atalım?
Hangi yazıya göz atalım?

Hangi yazıya göz atalım: Dünyanın en büyük açık cezaevi-Gazze

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Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

"Dünyanın en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılan Gazze, uzun yıllardır hem işgale hem saldırılara hem de İsrail ablukasına karşı direniş gösteriyor. 2006 yılında başlayan ablukanın ardından Gazze'de binlerce kişi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti; evler harabeye döndü ve su, yiyecek, sağlık gibi en temel yaşam hakları dahi ellerinden alındı.

🔍 Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi ne

◾ Filistinliler, yer altı ve yüzey sularından mahrum edilerek, topraklarından göçe zorlanmak amacıyla susuz bırakılıyor. Gazzelilerin önemli geçim kaynağı olan balıkçılık faaliyeti ise uluslararası anlaşmalara rağmen İsrail tarafından yasaklanmış durumda.

◾ Ablukanın yol açtığı sorunlar, Filistinlilerin yaşam hakkını ellerinden alacak düzeyde ağır ve dünyanın "en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılma sebebi de bu.

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◾ BM'nin Aralık 2020'de açıkladığı "İsrail işgalinin Filistin halkına maliyeti: Kapatılan Gazze Şeridi ve kısıtlamalar" başlıklı raporu yaşanan zulmün saldırıların da ötesinde insani bir dram olduğunu gözler önüne seriyor.

◾ Rapora göre, dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından biri Gazze'de ve halkın yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

◾ Gazzelilerin çoğunun temiz suya, düzenli ve güvenilir elektrik kaynağına ve hatta elverişli bir kanalizasyon sistemine de erişimi yok.

◾ İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgenin kapalı kalması ve askeri operasyonlar, Gazze ekonomisini derinden sarsıyor.

🔍Kudüs ve Gazze'deki olaylar

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Ne izleyelim?
Ne izleyelim?

Ne izleyelim: İstanbul'da ezanın ilk okunduğu yer Arap Camii

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◾ Galata'daki Perşembe Pazarı'nın labirent sokaklarında karşınıza çıkan Arap Camii, İstanbul'un en ilginç camilerinden biridir. İstanbul'un fethi için 715 yılında şehri kuşatan Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden oluşan Mesleme bin Abdülmelik kumandasındaki ordu tarafından yaptırıldı. 7 yıl kadar İstanbul'da kalan Arap Müslüman ordusu, ibadetlerini burada eda etti 👇

"Farkında Mısınız?" programımızın diğer bölümlerini buradan izleyebilirsiniz.

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Ne öğrenelim?
Ne öğrenelim?

Ne öğrenelim: Mescid-i Aksa içerisinde yer alan tarihi yapılar

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◾ Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de burası aslında Kubbetü's Sahra'dır.

Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. Kubbet'üs Sahra, Kıble Mescidi, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi birçok yapıyı çevreler. Harem-i Şerif olarak da anılan Mescid-i Aksa sınırları içerisinde iki yüzü aşkın eser yer alır.

◾ Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Bu mukaddes yerde aynı zamanda Peygamberimizin İsra ve Miraç mucizeleri yaşandı.

🔎 BİLGİ KUTUSU

🔶 Hz. Muhammed (sav) bir gece vakti, burak adlı bir binekle Mekke'den Kudüs'e getirildi ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseltildi. Bu olay, İsra-Miraç hadisesi olarak anıldı.

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