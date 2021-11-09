Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kazanan Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...
Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kazanan Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı. Her sene verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu sene yine alanında ihtisaslaşmış, bir alana ömrünü hasretmiş kıymetli sanatçılar ve araştırmacılara verildi. 2021 Cumhurbaşkanlığı Bilim Kültür Büyük Ödülü Teoman Duralı'nın oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Bilim Kültür Büyük Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Prof. Dr. Teoman Duralı'nın eserleri nelerdir? Prof. Dr. Teoman Duralı nerelidir?
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
01:39