Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kazanan Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...

📌 Muhatap olduğu geniş alan ve var olan muhtesebatı Teoman Duralı'ya uçsuz bucaksız hususlar hakkında konuşabilme yetkisi verir. Knedisi medeniyet, modern ve klasik felsefe hususlarını başından sonuna kadar gayet vazıh bir şekild anlatan bir mütefekkirdir.

➡ Hoca bir mülakatında Osmanlı'nın yıkılma sürecini kavmiyetçiliğe bağlamıştı. Duralı'nın tepki uyandıran açıklamalar karşısında aldığı ilmi tavır zamanla hakkının teslim edilmesine sebep oldu.

➡ Duralı alfabe değişikliğini bir kültür soykırımı olarak görür. Eleştiri hususnda kimseden lafını sakınmayan Felsefe Profesörü alfabe değişikliğinin ruhumuza vurulmuş bir darbe olduğunu açık yüreklilik ile dile getirir.

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