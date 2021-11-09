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  • Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kazanan Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...

Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kazanan Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı. Her sene verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu sene yine alanında ihtisaslaşmış, bir alana ömrünü hasretmiş kıymetli sanatçılar ve araştırmacılara verildi. 2021 Cumhurbaşkanlığı Bilim Kültür Büyük Ödülü Teoman Duralı'nın oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Bilim Kültür Büyük Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Prof. Dr. Teoman Duralı'nın eserleri nelerdir? Prof. Dr. Teoman Duralı nerelidir?

Giriş Tarihi: 09.11.2021 01:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 01:39
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Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?
Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?

📌 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri içerisinde verilen Bilim Kültür Büyük Ödülü'nün sahibi Fikriyat yazarlarından Felsefe Profesörü Şaban Teoman Duralı oldu. Milletimizin maddi ve manevi tecrübesinşi anlayabilmek uğruna ömrünü Felsefe'ye adayan Teoman Duralı adeta ilim yolunda sebat eden bir derviştir.

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Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?
Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?

📌 Türk bir baba ve Alman bir anneden 1947'de dünyaya gelen Şaban Teoman Duralı, ülkemizin sahip olduğu en önemli felsefe hocası ve mütefekkirlerden birisidir. Aynı zamanda Fikriyat.com yazarı olan Duralı, yapmış olduğu ufuk açıcı çalışmalar ile felsefe üzerine yoğunlaşan herkesin bir şekilde ismini duyduğu bir hocadır. Bilhassa toplumların fikir ve karakter yapılarına odaklanan Duralı, daha önce temas edilmemiş meseleleri sarih bir şekilde izah ederek çağımıza ötlerden seslenmektedir.

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Prof. Dr. Teoman Duralı Eserleri
Prof. Dr. Teoman Duralı Eserleri

➡ Biyoloji Felsefesi

➡ Canlılar Sorununa Giriş

➡ Sorun Nedir?

➡ Çağdaş Küresel Medeniyet

➡ Psikoloji 'de Yeni Bir Sistem

➡ Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu

➡ Sorun Çağının Anatomisi

➡ Felsefe Biliminin Odağında Metafizik

➡ Omurgasızlaştırılmış Türklük

➡ Öyle Geçer Ki Zaman

➡ Felsefe-Bilim Nedir?

➡ Gılgamış Destanı

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Prof. Dr. Teoman Duralı tespitleri
Prof. Dr. Teoman Duralı tespitleri

📌 Muhatap olduğu geniş alan ve var olan muhtesebatı Teoman Duralı'ya uçsuz bucaksız hususlar hakkında konuşabilme yetkisi verir. Knedisi medeniyet, modern ve klasik felsefe hususlarını başından sonuna kadar gayet vazıh bir şekild anlatan bir mütefekkirdir.

➡ Hoca bir mülakatında Osmanlı'nın yıkılma sürecini kavmiyetçiliğe bağlamıştı. Duralı'nın tepki uyandıran açıklamalar karşısında aldığı ilmi tavır zamanla hakkının teslim edilmesine sebep oldu.

➡ Duralı alfabe değişikliğini bir kültür soykırımı olarak görür. Eleştiri hususnda kimseden lafını sakınmayan Felsefe Profesörü alfabe değişikliğinin ruhumuza vurulmuş bir darbe olduğunu açık yüreklilik ile dile getirir.

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Prof. Dr. Teoman Duralı'nın akademik kariyeri
Prof. Dr. Teoman Duralı’nın akademik kariyeri

➡ İstanbul Üniversitesi Biyoloji ve Felsefe Bölümlerinden mezun oldu.

➡ Biyoloji Felsefesi alanında yazdığı tezi ile doktorasını verdi.

➡ 1982 senesinde dört ay arayla yardımcı doçent ve doçent kadrosuna geçti.

➡ ABD Penn State Üniversitesinde hazırladığı çalışma ile 1988'de profesör oldu.

➡ 1992-1993 yılları arasında Malezya'da, 1994-2003 yılları arasında Viyana Üniversitesi'nde, 1995-1997 ve 1999 senesinde Kuala Lumpur da bulunan ISTAT'da misafir öğretim görevliliği yaptı.

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