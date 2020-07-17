Osmanlı mirası baklavanın lezzetli tarihi

17. yüzyılın sonlarında veya 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan baklava alayı geleneğinde, Ramazan ayının ortasında, padişahın askere iltifatı olarak, Saray'dan Yeniçeri Ocağı'na baklava giderdi.

Osmanlı Devleti döneminde hükümdarların iftar geleneğine önem vermesi hâkimiyetin sembolü niteliğindeydi. En yetenekli baklava ustalarının imal ettiği baklavalar Ramazan ayının olmazsa olmazıydı. Osmanlı'da iktidar sadece askeri güçle değil, kutlamalardaki ihtişamla da hep ön planda olmuştu. Saraydaki Ramazan Bayramı için hummalı hazırlıklar günler öncesinden başlar, bayram bitene kadar devam ederdi.