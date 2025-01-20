Nergis ve mitolojik hikayesi
Nergis'in hikayesi, aşırılığın ve gururun insanı nasıl yalnızlığa sürükleyebileceğini anlatır. Aynı zamanda aşkın her şeklinin hem güzellik hem de acı barındırdığını hatırlatır. Mis kokusuyla bilinen Nergis, sadeliği ve güzelliği ile pek çok kişi için özel bir anlam taşır. Bu mevsimde bir demet Nergis almak, hem doğayı hem de bu derin hikayeyi anımsamanın en güzel yollarından biriyken sizlere Nergis'in mitolojik hikayesini anlattık.
Melih Cevdet Anday Nergis ile Yankı şiirinde der ki:
"…Büyülenmiş, kendini seyrederken öyle, suya damladı gözyaşları. Bir bulanıklık oldu suyun yüzünde. Silinip uzaklaşmaya başladı Nergis. 'Sağlıcakla kal' dedi ta derinden Nergis. Düştü bitkin başı çiçekli çimenlere. Nergis'in ölüsü bulunamadı. Düştüğü su da şimdi safran rengi, beyaz bir çiçektir artık adı…"
◽ Nergis çiçeği, adını Yunan mitolojisindeki Narkissos'tan alır. Her çiçeğin olduğu gibi, Nergis'in de verildiği kişiye ilettiği bir mesajı bir de efsanesi bulunur.
◽ Nergis çiçeği, soğanlı bitkilerin Narcissus cinsine ait olan, özellikle ilkbahar aylarında bahçeleri süsleyen güzel çiçeklerdir. Yukarıda bahsettiğimiz Nergis'in hikayesi mitolojik çağlara dayanır ve hoş kokusu ile nam salmıştır.
◽ Narcissus cinsi, soğanlarından büyüyen ve çoğalan yıllık bitkilerdir. Nergis çiçekleri, iyi drene edilmiş toprakları tercih eder ve güneşli ya da yarı gölgeli alanlarda sağlıklı bir şekilde büyüyebilirler.
◽ Fakat peri kızı olan Echo, avcı Narkissos'a olan aşkın abir karşılıp bulamayınca günden güne erir, hatta mitolojik efsane tabirine göre yok olup ölür. Vücudu kayalara karışır, sesi yankılara dönüşür.
◽ Olimpos'un tanrıları avcı Narkissos'un bu davranışına kızar ve onu cezalandırmaya karar verirler. Narkissos'un cezası ise, kendi güzelliği olacaktır.
◽ Narkissos, bir gün nehir kenarında yüzünü yıkarken suda gördüğü yansımasını görünce gözünü kendisinden ayıramaz ve yemeden içmeden kesilerek kendini izlemeye başlar.
◽ Suda gördüğü güzelliğe, tıpkı Echo'nun Narkissos'a duyduğu aşk gibi bir aşkla vurulur. Narkissos artık asla kavuşamayacağı, elini uzatsa dahi dokunamayacağı birine aşık olur, yani kendine.
◽ Narkissos, kendi görüntüsünü izlediği suyun kenarında günden güne erimeye başlar. Ömrü oracıkta tükenir ve vücudu çiçeklere dönüşür. Hatta bu hikaye, Nergis çiçeğinin aldığı isminin de kaynağıdır.