Nergis ve mitolojik hikayesi

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Melih Cevdet Anday Nergis ile Yankı şiirinde der ki:

"…Büyülenmiş, kendini seyrederken öyle, suya damladı gözyaşları. Bir bulanıklık oldu suyun yüzünde. Silinip uzaklaşmaya başladı Nergis. 'Sağlıcakla kal' dedi ta derinden Nergis. Düştü bitkin başı çiçekli çimenlere. Nergis'in ölüsü bulunamadı. Düştüğü su da şimdi safran rengi, beyaz bir çiçektir artık adı…"

◽ Nergis çiçeği, adını Yunan mitolojisindeki Narkissos'tan alır. Her çiçeğin olduğu gibi, Nergis'in de verildiği kişiye ilettiği bir mesajı bir de efsanesi bulunur.