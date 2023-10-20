Yetki ve mülkiyetin nişanesi mühür
Mezopotamya'da ortaya çıkıp yayılım gösteren mühür, bir tür imza niteliği taşımaktaydı. Yetki ve mülkiyetin ifadesi olan mühür, yöneticilerden halka kadar toplumun tüm kesimi ve kurumları tarafından kullanılan bir simgeydi. Günümüzde de yine benzer amaçlarla kullanılır. Mührün tarihsel serüvenini sizin için araştırdık.
Giriş Tarihi: 20.10.2023
10:24
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Farsça kökenli mühür sözcüğü, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar gibi sert malzeme üzerine kazınmış imza olarak kullanılan arma, yazı ve simgelerin baskısını ifade eder. Arapçası hatem olup Allah'ın (CC) inkarcıların kalplerini, kulaklarını ve ağızlarını mühürlemesi Kur'an-ı Kerim'de bu kelime ile ifade edilmiştir.
"Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır."
(Bakara Suresi, 7. ayet)
Allah Teâlâ ilim, hikmet ve adalet sahibi olduğuna göre hem kullarına, onların irade ve etkileri olmadan günah işletmesi, onları doğru yoldan saptırması, kalplerini mühürlemesi hem de bunlardan dolayı kullarını ayıplaması, cezalandırması düşünülemez. Bakara Suresi, 7. ayet tesfiri:
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Padişah tuğralarındaki şekil inkılabına dair bilinmeyen bazı gerçekler
🔴 Mühür (hâtem) genellikle hazırlanan belgelerin sonuna basılarak belgeleri geçerli hale getirip sonuçlandırdığından
"hatm" kökü "bir şeyi sonuçlandırmak, bitirmek" manasında da kullanılır.
🔴 Peygamber Efendimiz (SAV)
"hâtemü'n nebiyyîn" olarak anılır. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in (SAV) hem son peygamber hem de kendisinden önceki peygamberleri tasdik eden ilahi bir mühür olduğu şeklinde açıklanır.
🔴 Peygamber Efendimiz'in (SAV)
yuvarlak akik taşından yapılmış mühürlü bir yüzüğe sahip olduğu bilinmektedir. Peygamberimiz (SAV) devlet yazışmalarında ve mektuplarında bu yüzükteki mührü kullanırdı.
🔴 Mührün
alt kısımda Muhammed, ortada Resul ve üst kısımda Lafza-i celâl olacak şekilde dizilmiş Muhammed Resûlullah yazıyordu. Peygamberimizin (SAV) vefatının ardından bu mühür, Hz. Ebu Bekir (RA) ve Hz. Ömer kullanmış (RA), Hz. Osman (RA) onu Medine'deki Eris Kuyusu'na düşürmüş ve sonrasında aynısını yaptırmıştır.
Osmanlı padişahlarının mühürleri
🔴 Çok eski zamanlardan bu yana kullanılan mühür,
yetki ve mülkiyetin bir ifadesidir. En eski mühürler Mısır'daki papirüslerde karşımıza çıkar.
🔴 Ulaşılabilen
en eski Müslüman mührü Mısır Fatih'i ve valisi Amr bin al-As'a aittir. Peygamber Efendimiz (SAV) hicretin yedinci yılında mühür kullanmaya başlamıştır.
🔴 Hitit ve Mısır geleneklerinde, girilmesi istenmeyen
kapı, açılması istenmeyen sandık ve mektup vb. eşyalar mühürlenirdi. Arkeolojide bu tür mühür baskılarına bulla denilir. Bullaların yerini bugün de kullanılan kurşun mühürler almıştır. İslam tarihinde ulaşılmış en eski mühürler Emevi dönemine aittir.
🔴 Türk devletlerinde resmi hükümlere ve bildirilere
kırmızı mürekkepli mühür basılırdı ve buna "al tamga" denirdi. Günümüzde de resmi koruma, kapatmalarda kullanılan mührün mumu kırmızıdır.
Ha't sanatının kullanılma sahaları