Yetki ve mülkiyetin nişanesi mühür

🔴 Farsça kökenli mühür sözcüğü, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar gibi sert malzeme üzerine kazınmış imza olarak kullanılan arma, yazı ve simgelerin baskısını ifade eder. Arapçası hatem olup Allah'ın (CC) inkarcıların kalplerini, kulaklarını ve ağızlarını mühürlemesi Kur'an-ı Kerim'de bu kelime ile ifade edilmiştir.

"Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır."

(Bakara Suresi, 7. ayet)

Bakara Suresi, 7. ayet tesfiri: Allah Teâlâ ilim, hikmet ve adalet sahibi olduğuna göre hem kullarına, onların irade ve etkileri olmadan günah işletmesi, onları doğru yoldan saptırması, kalplerini mühürlemesi hem de bunlardan dolayı kullarını ayıplaması, cezalandırması düşünülemez.

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