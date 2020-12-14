Katar’da nereye gidilir, ne yapılır?- 2

✅ Bir diğer adı The Pearl olan bu yerleşim alanı genellikle Katar'a başka ülkelerden gelmiş yabancıların ikamet etmeleri için inşa edilmiş bir bölge.

✅ Bölgenin tamamı tıpkı Villego alışveriş merkezinde olduğu gibi Viyana'dan esinlenilerek yapılmış.

✅ Rengârenk binaların ortasından geçen yapay nehir, dünyaca ünlü markaların satıldığı dükkânlar, kafeler ve restoranlar ile sadece ekrandan görmeye alışkın olduğumuz araba türlerinin tur attığı sokakları ile el-Lu'lu halkının oldukça yüksek bir refah seviyesi içinde yaşadıkları belli oluyor.

Villego neresi?