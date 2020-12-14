Katar’da nereye gidilir, ne yapılır?- 2
"Katar'da nerelere gidilir?" serimizle mümkün olduğunca, görülmeye değer yerleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugünkü rotamızda çölde kumların arasında kaybolabilir, develere binebilir, geleneksel kerak çayı içebilirsiniz. Keyifle okumanız ve bir gün sizlerin de bu güzel mekanları ziyaret edebilmeniz dileğiyle…
Giriş Tarihi: 14.12.2020
17:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
17:09
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Katar'da ki İslam Eserleri Müzesi Korniş'e bağlantılı olarak altı doldurularak denizin üzerinde inşa edilmiş durumda.
✅ Gerek dış mimarisi gerekse içinde ki eserleri tasnif açısından oldukça başarılı olan bu yapı Katar'da bulunulduğu sürece birden çok kez ziyaret edilebilir.
Korniş neresi?
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İslam Müzesi'nin iç kurgusu büyük bir özenle düzenlenmiş. Burada farklı tarihi dönemlere ait birçok İslami nesneye ve bilgiye ulaşmak mümkün.
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El yazması kitaplar, eski paralar, kıyafetler ve savaş aletleri gibi klasik müze objelerinin yanı sıra dönemsel olarak farklı konular çalışılan sergilere de denk gelinebilir.
🔍 Beni bu müzede etkileyen en büyük eserlerden biri de büyük ihtimalle
Fatımiler dönemine ait devasa büyüklükteki el dokuması kırmızı bir halı olmuştu.
✅ Müze aynı zamanda teknolojinin sunduğu imkânlarla da donatılmış durumda.
✅ Işıklandırmaları, simültane gösterileri, sesli ve görüntülü anlatımlarıyla geçmişi günümüz imkanlarıyla anlamak ve anlatabilmek için
tarih ile teknolojinin ortak bir paydada buluştuğu bir müze burası.
✅ Bir diğer adı
The Pearl olan bu yerleşim alanı genellikle Katar'a başka ülkelerden gelmiş yabancıların ikamet etmeleri için inşa edilmiş bir bölge.
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Bölgenin tamamı tıpkı Villego alışveriş merkezinde olduğu gibi Viyana'dan esinlenilerek yapılmış.
✅ Rengârenk binaların ortasından geçen yapay nehir, dünyaca ünlü markaların satıldığı dükkânlar, kafeler ve restoranlar ile sadece ekrandan görmeye alışkın olduğumuz araba türlerinin tur attığı sokakları ile el-Lu'lu halkının
oldukça yüksek bir refah seviyesi içinde yaşadıkları belli oluyor.
Villego neresi?
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El-Lu'lu'da ev sahibi olmak ile alakalı şu noktayı oldukça garipsemiştim. Burada insanlar çok yüksek meblağlar ödemelerine rağmen kesin mülkiyete sahip olmuyorlar.
✅ Yani bu bölgede bir ev satın alındığı zaman satın alan kişi mülkiyetini 100-120 sene kullanabiliyor ve daha sonra mülkiyet hakkı düşüyor.
Yani bir tamamen satın almış gibi değilse uzun süreliğine kiralamış gibi oluyorlar.