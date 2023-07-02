İstanbul'daki en zengin 5 kütüphane
İstanbul'da birçok harika kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, İstanbul'daki zengin kaynaklara erişim sağlamamızı ve çeşitli konularda araştırma yapmamızı mümkün kılar. Sizler için rahatça ziyaret edip, ders çalışabileceğiniz kütüphaneleri araştırdık. İşte İstanbul'daki en zengin 5 kütüphane...
Giriş Tarihi: 02.07.2023
16:02
Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
17:21
Rami Kütüphanesi
Modern kütüphanecilik hizmetinin yanında, "yaşayan kütüphane" konsepti ile İstanbul'un bilim, sanat ve kültür yaşamının odak noktalarından biri haline dönüşen Rami Kütüphanesi; dil, tarih, kültür, el yazmaları ve daha birçok uzmanlık alanında geniş bir koleksiyonu bünyesinde barındırır.
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Rami Kütüphanesi çocukluktan yaşlılığa uzanan yaşam döngüsünü kütüphaneleri ve koleksiyonlarıyla ziyaretçilerine deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin renkli dünyasından Yazma Eserler Kütüphanesi'nin olgun bilgeliğine olan yolculuğun tamamını Rami Kütüphanesi'nin farklı bölümlerinde deneyimleyebilirsiniz. Rami Kütüphanesi kitaplar, dergiler, diğer basılı ve dijital materyallere sahip olan koleksiyonuyla her yaştan ziyaretçisinin ihtiyacını karşılamaktadır.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Türkiye'nin en eski ve en büyük kütüphanelerinden biridir. Tarihi bir binada yer alır ve geniş bir koleksiyona sahiptir. Kütüphanede bulunan toplam doküman sayısı bir milyonun üzerindedir.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunan kitap sayısı sürekli bir artış göstermekle birlikte, bugün 812.858'dir (Kayıtlı olup Araştırmacıların erişebildiği kitap sayısı).
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ TARİHÇESİ
Görme engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği, yine kütüphanedeki bölümde üretilen 5000 adet sesli kitap mevcuttur. Ayrıca yine sayısı her gün değişmekle birlikte yaklaşık 130.000 ciltten oluşan 30.618 çeşit dergi ve 1869 çeşitten oluşan yaklaşık 55.000 cilt gazete bulunmaktadır.
2003 yılında, Türkiye'de bir şahıs tarafından toplanan en iyi kitap ve süreli yayın koleksiyonu olan Hakkı Tarık Us Kütüphanesi de Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne devredilmiştir. Koleksiyonda bulunan gazeteler dijital ortama aktarılmış, diğer süreli yayınların da basılı kataloğu yayınlanmıştır.
İslam Araştırmaları Merkez Kütüphanesi (İSAM)
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), lisansüstü yerli ve yabancı akademisyenlerle araştırmacılara hizmet veriyor.
Kütüphane, TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak ve bunları ilim camiasının istifadesine sunmak amacı ile 1984 yılında kurulmuştur.
YAZMA ESERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN 8 KÜTÜPHANE
Gerek TDV İslâm Ansiklopedisi'nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca yaklaşık 20.000 doküman dosyasından oluşan geniş bir dokümantasyon birimi de oluşturulmuştur.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
İstanbul Üniversitesi'nin ana kütüphanesidir. 1985 yılında tamamlanan inşaatının ardından hizmete alınan kütüphane günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir.
Geniş bir kitap ve dergi koleksiyonuna sahip olan ve öğrencilerin yanı sıra araştırmacılara da hizmet veren İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul'daki en mühim kütüphanelerden biridir.