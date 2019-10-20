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İstanbul kubbelerine dair 13 ilginç bilgi

Kubbe, İslam mimarisinde gök kubbenin yanı sıra müminlerin maddi ve manevi varlığını kuşatan ilahi kudreti de sembolize eden bir unsur. Osmanlı döneminde büyüklüğü artan ve özellikle İstanbul'un siluetini şekillendiren kubbeler, ilginç özellikleri de içlerinde barındırıyor. Mesela, Ayasofya'nın kubbesinde yer alan levhaların, müzeye dönüştürülürken yerinden sökülemediğini hiç duymuş muydunuz? Ya da hangi caminin kubbesinde tabut olduğunu biliyor musunuz? Her bakıldığında detaylarıyla adeta görsel bir şölen sunan İstanbul kubbelerine dair ilginç bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:41
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İSLAM UYGARLIĞINDAN ÖNCE KUBBE YAPIMI NASILDI?
İSLAM UYGARLIĞINDAN ÖNCE KUBBE YAPIMI NASILDI?

Kubbe yapımının gelişiminde, kare şeklindeki bir alanın bombeli ve kemerli bir yapıya nasıl dönüştürüleceği sorusunun cevaplanması gerekiyordu.

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BU SORUNU BİZANS VE İRANLILAR ÇÖZMÜŞTÜ
BU SORUNU BİZANS VE İRANLILAR ÇÖZMÜŞTÜ

Bu sorunu Müslümanlardan çok önce çözen Bizanslılar ve İranlılar, kubbe için ihtiyaç duyulan daire veya elips şeklindeki kesintisiz tabanı, üçgen şeklindeki küre parçalarını köşelere yerleştirmek suretiyle elde ediyorlardı.

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MÜKEMMEL FORMA MÜSLÜMANLARLA ULAŞAN KUBBELER
MÜKEMMEL FORMA MÜSLÜMANLARLA ULAŞAN KUBBELER

Bu yaklaşımı kullanan Müslümanlar, ödünç aldıkları tüm fikirlerde olduğu gibi bir süre sonra bu tekniği de geliştirerek mükemmelleştirdiler. Kubbelerin iç kısmını süsleyen tonozlar inşa ettiler.

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OSMANLI DÖNEMİNDE KUBBELER BÜYÜDÜ
OSMANLI DÖNEMİNDE KUBBELER BÜYÜDÜ

Yüzyıllar geçtikçe sayısı ve büyüklüğü artan kubbeler, sonradan ortada kullanılmaya başladı; kimi zamansa çatının tamamını kapsayacak şekilde inşa edildi. Kubbe, Osmanlılar döneminde mabedin tamamını kaplayacak kadar büyütülecek, etrafı, tıpkı Süleymaniye Camii'nde olduğu gibi, küçük kubbelerle donatılacaktı.

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İSTANBUL KUBBELERİNE DAİR İLGİNÇ BİLGİLER
İSTANBUL KUBBELERİNE DAİR İLGİNÇ BİLGİLER

Osmanlı döneminde büyüyen, daha mükemmel hale gelen ve İstanbul'un siluetini şekillendiren kubbeler, ilginç özellikleri de içlerinde barındırıyordu. Her bakıldığında detaylarıyla görsel bir ziyafet unsuru sunan İstanbul kubbelerine dair pek çok ilginç detayın olduğunu biliyor muydunuz?

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