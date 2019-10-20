İstanbul kubbelerine dair 13 ilginç bilgi

Kubbe, İslam mimarisinde gök kubbenin yanı sıra müminlerin maddi ve manevi varlığını kuşatan ilahi kudreti de sembolize eden bir unsur. Osmanlı döneminde büyüklüğü artan ve özellikle İstanbul'un siluetini şekillendiren kubbeler, ilginç özellikleri de içlerinde barındırıyor. Mesela, Ayasofya'nın kubbesinde yer alan levhaların, müzeye dönüştürülürken yerinden sökülemediğini hiç duymuş muydunuz? Ya da hangi caminin kubbesinde tabut olduğunu biliyor musunuz? Her bakıldığında detaylarıyla adeta görsel bir şölen sunan İstanbul kubbelerine dair ilginç bilgileri derledik.