İslam bilincinizi tazeleyecek 30 kitap
İslam bilincimizi tazelemek, bu anlamdaki fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batıda, Batı kültürü ile üretilenleri tüketmeye yöneltse de çağ aşacak ve öncü nesiller oluşturacak bilgilendirici eserlerin okunurluğunun arttırılması, yadsınamaz bir ihtiyaç. Siyerden edebiyata, iktisattan tarihe İslam bilincinizi tazeleyecek 30 kitabı derledik.
Giriş Tarihi: 30.03.2020
09:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
13:15
YOLLARIN AYRILIŞ NOKTASINDA İSLAM – MUHAMMED ESED
Bugün Müslümanların karşılaştığı problem, yolların ayrılış noktasına gelmiş bir yolcunun problemidir. Yolcu olduğu yerde duraklayıp kalabilir; fakat bu onun açlıktan ölümü göze alması demektir. Üzerinde "garb medeniyetine gider" yazılı yolu da seçebilir.
Fakat bu takdirde ebediyen mazisine veda etmesi gerekmektedir. Ya da üzerinde "gerçek Müslümanlığa" yazılı yolu seçer; işte bu yol, kendi mazileri ve kendi kudretleriyle canlı bir geleceğe doğru ilerlemeye imanı olanları kendisine çeken tek yoldur.
Muhammed Esed'in bu önemli eseri, Hayreddin Karaman tercümesi ile okurlara ulaşıyor...
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IŞIK DOĞUDAN GELİR – CEMİL MERİÇ
Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer eserleri gibi.
Medeniyetlerin "defter-i âmâli" olan ansiklopedilerden İslâm'ın kozmolojik doktrinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Mukaddes'e; Herbelot'nun "muhteşem abidesi" Doğu Kütüphanesi'nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet'nin ve Schuré'nin "her türlü yobazlıktan uzak", İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus'un Cinnete Methiye'sine, başka bir deyişle Akıl'dan Cinnet'e; hermetizmden "çağdaş düşüncenin kutuplarından biri" olan İbn Haldun'a kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir düşünce serüveni.
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BİR İSLAM ŞEHİDİNDEN MEKTUPLAR – HASAN EL BENNA
"Ey Müslümanlar! İslâm davasının baştan sona kadar yegâne gayesi; insanların kalplerini temizleyen, ruhlarını yücelten bir bağla; Allah ile insanlar arasında hakiki bir irtibat kurmaktır. Beşeriyete yaratıcısını doğrudan doğruya tanıtmaktır. Göklerin ve yerin yaratılmasının, peygamberlerin gönderilmesinin asıl gayesi de budur. Salih zatlar da ancak bu gayenin peşindedirler. Bütün insanlar ve onların hareketleri ancak Allah'ı bilmekle düzelecektir. Allah'ı hakkıyla bilme hissi kulun kalbine sızınca, insan eski hâlinden bambaşka bir hâle döner. Kalp yepyeni bir hâle çevrilince insan da yönünü Hakk'a çevirir. Fert, Hakk'a dönünce aile de döner. Aile, Hakk'a yönelince millet de yönelir. Zira millet toplumdan, aileden ve fertten başka bir şey değildir." diyen Hasan el-Benna'nın çeşitli konularda yazdıklarından bir araya getirilen, latif bir üslupla kaleme alınmış bu kitabı, kalplerde imanı, akıllarda izanı, gönüllerde iştiyakı arttıracak bir içerikte ve her bir Müslüman fert için başucu kitabı olacak niteliktedir.
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HADİSLERİN IŞIĞINDA HZ. MUHAMMED – RASİM ÖZDENÖREN
Hz. Muhammed, insanlığı şereflendirdiği ilk andan itibaren, etkisi her Müslümanın son nefesini verdiği âna kadar devam eden bir dünya, hayat biçimini ortaya koymuştur. O, bazılarının gördüğü gibi Kur'an'ı insanlığa aktaran bir "postacı" değildir. Kendi hayatı ile Kur'an'ın tarif ettiği insanın nasıl yaşaması gerektiğini ortaya koymuştur. Onun söz ve davranışları, İslâm'ı en doğru şekilde yaşamak isteyen insanlar için nesillerdir rehber niteliğindedir.
Türk fikir hayatının müstesna isimlerinden Rasim Özdenören bu eserinde, herhangi bir sisteme bağlı kalmaksızın okuduğu hadis-i şeriflerden yola çıkarak, kendi dünyasındaki karşılıkları okurlarla paylaşıyor. Okuduğu hadis-i şeriflerin tamamının, aslında aynı anlamı bütünleyen devasa bir yapbozun parçaları olduğunu düşünen Özdenören'in, bu çalışmasıyla adeta modern bir "Kırk Hadis Şerhi" yapmış kabul edilebilir...
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SEYYİD KUTUB – KURTULUŞ YOLU
İslam kültürünün yeni kuşaklara ulaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan ve günümüz Türkçesiyle Arapça asıllarının karşılıklı sayfalarda yer aldığı, önemli eserlerden biri.
Seyyid Kutub'un kaleme aldığı Kurtuluş Yolu, küfürle ve kurumlarıyla hesaplaşmanın, dayatmacı diktatörlüklerle uzlaşmamanın, onlara karşı protestocu, mücadeleci ve itaatsiz olmanın adıdır. Bu mücadele; gücünü ilimden ve irfandan alır. Şiddete başvurmaz, iknayı, irşadı ve tebliği esas alır.
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