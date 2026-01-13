İnsanların adını taşıyan ülkeler

5 /9 Lihtenştayn













◾ İsviçre ile Avusturya arasında yer alan Lihtenştayn aslında bir prenslik. Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi olan Lihtenştayn'ın başkenti ise Vaduz şehri.

◾ Lihtenştayn ülkesine adını veren ise bir kişiden ziyade Lihtenştayn hanedanı. 125 kişilik askeri bir birliğe sahip olan ülkenin nüfusu yaklaşık elli bin civarında.