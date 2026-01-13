İnsanların adını taşıyan ülkeler
Tarihin tozlu sayfaları arasında pek çok hakikat üzeri örtülü şekilde beklemekte. Bunlardan birisi de bazı ülkelerin, isimlerini tarihi kişilerden almış olması. Tarihte bir kısım kişiler ve hanedanların ismi o kadar öne çıkmıştı ki bu isimler bulundukları topraklara ülke ismi olarak verilmişti. Simon Bolivar'ın ismini alan Bolivya ve Musa bin Bik'ten adını alan Mozambik bunlardan sadece ikisi...
◾ 1542 yılında İspanyol denizci Ruy Lopez de Villalobos'un keşfettiği Leyte ve Samar adaları, İspanyol Kralı II. Felipe'nin adına dayanarak Filipinler olarak isimlendirildi.
◾ Zamanla bu takımada da bulunan tüm adalar Filipinler olarak isimlendirildi. Tam adı Filipinler Cumhuriyeti olan ülke çeşitli dönemlerde sömürgecilere karşı direniş göstermişti.
◾ Hicaz bölgesini de içinde barındıran Arap Yarımadası'nın en önemli ülkesi olan Suudi Arabistan'ın adı bir kişiden değil, Suud ailesinden gelmekte.
◾ Osmanlı'ya ettiği isyan ile ünlenen Suud ailesi öncelikle Diriye Emirliğini ardından 1926'da Hicaz krallığını kurdu. 1932'de ise Suudi Arabistan'ı ilan etti.
◾ Güney Amerika kıtasının merkezinde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan Bolivya, 1809 yılında İspanyollardan bağımsızlığını kazanmıştı.
◾ Güney Amerika tarihinin en önemli isimlerinden Simon Bolivar'ın mücadelesi sonucunda bağımsızlığına ulaşan devletlerden biri olan Bolivya, adını Simon Bolivar'dan aldı.
◾ Marshall Adaları Cumhuriyeti, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında bulunan 31 adet yuvarlak ada grubu, 5 ada ve 1152 adet adacıktan oluşan bir ada devleti.
◾ Marshall Adaları'na adını veren kişi ise Britanyalı kaptan John Marshall. Kaptan Marshall 1788 yılında adayı keşfetmiş ve bölgenin haritasını çıkarmıştı.
◾ İsviçre ile Avusturya arasında yer alan Lihtenştayn aslında bir prenslik. Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi olan Lihtenştayn'ın başkenti ise Vaduz şehri.
◾ Lihtenştayn ülkesine adını veren ise bir kişiden ziyade Lihtenştayn hanedanı. 125 kişilik askeri bir birliğe sahip olan ülkenin nüfusu yaklaşık elli bin civarında.