Hafta sonunda ne okuyalım, ne izleyelim, nereye gidelim?

"Çünkü taşınmak yeniden başlamak gibiydi, ufak tefek parçalardan yeni bir şey yaratmak, sanki bir daha deneyip bu defa doğru yapmak gibi."

📕 Abdulrazak Gurnah, Son Hediye'de göçmen bir genç olan Abbas'ın kökenlerini gizlemesi anlatır. Kitabın kurgusu etnik kimlik ve aile meseleleri etrafında şekillenir. Abbas kendini ne doğduğu yere ne de kaçıp geldiği İngiltere'ye ait hisseder. Yazar bu eserinde, Batı ile Doğu arasında yaşanan psikolojik arada kalma durumunu işler.

📕 Son Hediye'deki taşınma kavramı ile göçmenlik vurgusu yapılır. Bir evi taşımak dahi büyük bir olayken insanların mülteci durumda nasıl bir ruh haline girdikleri tasvir edilir.

📕 Abdulrazak Gurnah romanlarında kaçış temasını sıkça işlemesi ile meşhurdur.