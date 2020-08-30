Hafta sonu tavsiye listesi: Ne okuyalım, ne dinleyelim, nereye gidelim?
Hafta sonunda kaliteli zaman geçirmek isteyenler için "Fikriyat ile ne okuyalım, ne dinleyelim, nereye gidelim?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Osmanlı'nın zarafetini yansıtan bilgileri öğrenebilir, şairlerin kendi sesinden şiirlerini dinleyebilirsiniz. Güneşli bir pazar gününde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edebilir, Kerbela faciasının acı hikayesini okuyabilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 30.08.2020
08:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
09:02
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FUAT SEZGİN - BİLİM TARİHİ SOHBETLERİ
Bilim tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biriydi Fuat Sezgin ve yaptığı katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Derinlikli, uzun yıllara dayanan çalışmaları, sahih bakış açısıyla bilim tarihinin insanlığın ortak malı olduğunu,
bugünkü Batı biliminin İslam medeniyetinin güçlü tesirleriyle doğduğunu ortaya koydu.
📌 Sefer Turan'ın söyleşiyle şekillendirdiği Bilim Tarihi Sohbetleri İslam bilimler tarihinin en önemli isimlerinden Fuat Sezgin'in hayatı, anıları, aynı zamanda bilimler tarihine duyulan tutkunun kitabıdır. Yaşadıklarını dönemin toplumsal ve siyasal panoramasını çizerek anlatan Sezgin, 1940'larda adım attığı üniversitede yavaş yavaş yazma eserlerin ve bilimler tarihinin sınırsız dünyasına yolculuğunu, alışıldık kalıpların dışına çıkan öğrenme şevkini gözler önüne seriyor.
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ŞAİRLERİN KENDİ SESİNDEN ŞİİRLER
Şairlerin kendi şiirlerini nasıl okuduğunu merak ediyor musunuz? Çok sevdiğimiz dizelerin sahipleri, kimi zaman sesleriyle kelimelere hayat verdi.
Necip Fazıl, Cemal Süreya, Orhan Veli, İsmet Özel gibi pek çok şair yalnızca edebiyatımıza eşsiz şiirler kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda kendi sesleriyle de şaheserlerini seslendirdi. "Kaldırımlar", "Anlatamıyorum", "Ben Sana Mecburum", "Münaacat" bu şiirlerden yalnızca birkaçı. İşte usta kalemlerin sesiyle dinlemeye doyamayacağınız şiirler👇
DOLMABAHÇE SARAYI
📍 Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Dolmabahçe Sarayı'nın bugünkü yerinde Yavuz Sultan Selim'in bir köşk yaptırdığını belirtti. I. Ahmet zamanında, mekân taşla doldurularak köşk büyütüldü. Sarayın ve yerleşimin adı da buradan geldi.
📌 19. yüzyıla gelindiğinde II. Mahmut aynı yerde yeni bir saray inşa ettirdi. Bugünkü yapı ise
1842 yılında I. Abdülmecid tarafından, Karabet Balyan'a inşa ettirildi. Sarayın yapımı 1853 senesine kadar devam etti.
İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerler
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Dolmabahçe Sarayı'nın ana yapıları; Harem, Mabeyn, Saat Kulesi ve Dolmabahçe Camisi'dir. Tarihi yapıda, 285 oda ve 46 adet salon, 6 hamam ve 68 tuvalet bulur.
📌 Saray, 110 bin metrekare alana kuruludur. Mabeyn'deki Taht Salonu'nda Kraliçe Victoria'nın hediyesi olan 36 metrelik kubbeden sarkan dört tonluk ve yedi yüz elli ampullü kristal avize bulunur.
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Taht Salonu, 19 Mart 1877 tarihinde II Abdülhamid'in Osmanlı Meclisi'ni açılışına ev sahipliği yaptı. Ayrıca Harem'de, Taht Salonu'nun izlenebileceği bir koridor vardır.
📌 Harem, törenlerin yapıldığı Mavi Salon, kadınların eğlendiği Pembe Salon, Valide Sultan odaları gibi mekânlardan oluşuyor. Sarayın girişinde yer alan otuz metre yüksekliğindeki saat kulesi 1895 yılında tamamlandığı belirtilir.
Mutlaka görülmesi gereken Osmanlı eserleri