Hafta sonu tavsiye listesi: Ne okuyalım, ne dinleyelim, nereye gidelim?

ŞAİRLERİN KENDİ SESİNDEN ŞİİRLER

Şairlerin kendi şiirlerini nasıl okuduğunu merak ediyor musunuz? Çok sevdiğimiz dizelerin sahipleri, kimi zaman sesleriyle kelimelere hayat verdi. Necip Fazıl, Cemal Süreya, Orhan Veli, İsmet Özel gibi pek çok şair yalnızca edebiyatımıza eşsiz şiirler kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda kendi sesleriyle de şaheserlerini seslendirdi. "Kaldırımlar", "Anlatamıyorum", "Ben Sana Mecburum", "Münaacat" bu şiirlerden yalnızca birkaçı. İşte usta kalemlerin sesiyle dinlemeye doyamayacağınız şiirler👇