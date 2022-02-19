Hafta sonu ne izleyelim, hangi tarifi yapalım, nereye gidelim?

◾ Deniz Müzesi, 1897 yılında II. Abdülhamid'in izni, Amiral Hikmet Paşa ve Binbaşı Süleyman Nutki'nin büyük çabaları sonucunda kurulur. Başlangıçta Tersane-i Amire'de küçük bir bina da bulunsa da 1961 yılında bugünkü yerine taşınır. Köklü deniz tarihimizi gelecek nesillere aktaran müze, geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sağlıyor.

◾ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ilk askeri müze aynı zamanda. Yaklaşık 20.000 eseri barındırsa da bunların yalnızca yüzde 10'u sergileniyor.

◾ Osmanlı'da Boğaziçi'nde ulaşım, kayıklarla sağlanırdı. Padişahların da Boğaz'daki gezintilerinde kullandıkları, bir nevi makam araçları da diyebileceğimiz, özel kayıkları bulunurdu. İşte dünyada bir benzerine daha rastlanmayan bu saltanat kayıklarının 14'ü burada, Deniz Müzesi'nde.