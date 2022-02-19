Hafta sonu ne izleyelim, hangi tarifi yapalım, nereye gidelim?
Hafta sonunda kaliteli zaman geçirmek isteyenler için birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Film arayışınızı sonlandırarak, insanoğlunun ruhuna bir sesleniş niteliğinde olan "Bab'Aziz"i izleyebilir, tarihte bir yolculuğa çıkmak için "Deniz Müzesi"ni ziyaret edebilirsiniz veya kişisel gelişiminize katkı sağlamak için hayatınızda bereketi nasıl artırabileceğinize dair tavsiyeleri okuyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.02.2022
12:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
12:55
Ne okuyalım: Fuat Sezgin - Bilim Tarihi Sohbetleri
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FUAT SEZGİN - BİLİM TARİHİ SOHBETLERİ
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Bilim tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biriydi Fuat Sezgin... Yaptığı katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Derinlikli, uzun yıllara dayanan çalışmaları, sahih bakış açısıyla bilim tarihinin insanlığın ortak malı olduğunu, bugünkü Batı biliminin İslam medeniyetinin güçlü tesirleriyle doğduğunu ortaya koydu.
◾ Sefer Turan'ın söyleşiyle şekillendirdiği
Bilim Tarihi Sohbetleri, İslam bilimler tarihinin en önemli isimlerinden Fuat Sezgin'in hayatı, anıları, aynı zamanda bilimler tarihine duyulan tutkunun kitabıdır. Yaşadıklarını dönemin toplumsal ve siyasal panoramasını çizerek anlatan Sezgin, 1940'larda adım attığı üniversitede yavaş yavaş yazma eserlerin ve bilimler tarihinin sınırsız dünyasına yolculuğunu, alışıldık kalıpların dışına çıkan öğrenme şevkini gözler önüne seriyor.
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Ne izleyelim: Çölde Geçen Bir Hikaye: Bab'Aziz
◾ Nacer Khemir'in yönetmenliğini yaptığı Bab'Aziz filminde Sufi geleneğinin Akdeniz coğrafyasında yaşayan
farklı bir yansıması görülür.
◾ Derviş olan Bab'Aziz ve torunu Ishtar'ın hikâyesini ele alan filmde,
inanç ve huzur atmosferi izleyicilerini bekliyor.
◾ Tunus ve İran yapımı olan bu film, 30 yılda bir yapılan ve dünyanın her yerindeki dervişlerin katıldığı bir toplantı etrafında şekilleniyor.
Çölün ortasında, yerini bilmedikleri bir toplantıya giderken yolda yaşadıklarıyla dedenin torununa verdiği öğütleri, aslında tüm insanlığa yapılan göndermeler olarak düşünmek mümkün.
◾ Küçük kızın dedesiyle çıktığı bu yol, adeta
insanoğlunun ruhuna bir sesleniş niteliğinde.
VIDEO
Nereyi görelim: Deniz Müzesi Komutanlığı
◾ Deniz Müzesi, 1897 yılında
II. Abdülhamid'in izni, Amiral Hikmet Paşa ve Binbaşı Süleyman Nutki'nin büyük çabaları sonucunda kurulur. Başlangıçta Tersane-i Amire'de küçük bir bina da bulunsa da 1961 yılında bugünkü yerine taşınır. Köklü deniz tarihimizi gelecek nesillere aktaran müze, geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sağlıyor.
◾ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ilk askeri müze aynı zamanda. Yaklaşık 20.000 eseri barındırsa da bunların yalnızca yüzde 10'u sergileniyor.
◾ Osmanlı'da Boğaziçi'nde ulaşım, kayıklarla sağlanırdı. Padişahların da Boğaz'daki gezintilerinde kullandıkları, bir nevi makam araçları da diyebileceğimiz, özel kayıkları bulunurdu
. İşte dünyada bir benzerine daha rastlanmayan bu saltanat kayıklarının 14'ü burada, Deniz Müzesi'nde.
◾ Sultanların hem kayıkları hem de
Boğaziçi'ndeki gezintileri oldukça ihtişamlıydı. Öyle ki halk uzaktan da olsa görebilmek için belli yerlere toplaşır, günlerce bu seyri konuşurdu.
◾ İşte bu kayıkların içlerinde en önemlisi,
40 metre boyundaki tarihi kadırga. Günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesi. Top ya da oturma yerlerinin olmamasından dolayı padişahın gezinti teknesi olduğu tahmin edilir. Bu devasa kadırganın hareket etmesi için 144 kürekçiye ihtiyaç duyulur.
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Müzede, saltanat kayıkları, Türk denizcilerinin büstleri, Piri Reis'in ünlü eseri Kitab-ı Bahriye, İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın Haliç'e gerdiği zincir, gazi gemilerle ilgili objeler, mayınlar, torpidolar ve çeşitli silahlar da sergileniyor.
Hangi tarifi yapalım: Salep
◾ Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir, salep.
Eşsiz tadı ve sıcacık içimiyle çoğu insanın en sevdiği içeceği arasında.
◾ Salep orkideler ailesinin birçok türünün toprak altı yumrularından elde edilen toz ve bundan üretilen içecek türüdür. Salepgiller familyasından tel köklü otsu bir bitkidir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir.
Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir.
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Malzemeler:
↪ 1 su bardağı süt
↪ 1 çay kaşığı toz salep ↪ Tarçın
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Yapılışı:
↪ Süte salebi ekleyin ve iyice çırparak (topaklanmamasına dikkat edin) kaynayana kadar pişirin. Tarçın serperek servis yapın.
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Faydaları:
↪ Öksürük ve bronşitte faydalıdır. Zihni çalışma gücünü artırır. Vücudun ısınmasını sağlar.