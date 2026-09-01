Gül Baba Türbesi hakkında 10 bilgi
Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi, gümüş ve altın olarak iki mükemmeliyet ödülü aldı. İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü, azmi ve ötekine saygısıyla, Türk kültürü ile medeniyetinin dünyaya yayılmasına varlığıyla hizmet eden Gül Baba, Türk-Macar dostluğunun nişanesi olan önemli şahsiyetlerinden biriydi. Türk-Macar dostluğunun en kalıcı simgelerinden biri olan Gül Baba Türbesi hakkında 10 bilgi derledik.
Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan ve Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi, iki mükemmeliyet ödülü aldı.
🔸Gül Baba Türbesi, Uluslararası Gayrimenkul Federasyonunun (FIABCI) tüm dünyadan en prestijli projeleri değerlendirdiği "2020 Prix d'Excellence (Mükemmeliyet)" yarışmasında iki ödüle birden layık görüldü.
🔸Türbenin bu yıl Kamu Binaları Kategorisi'nde "altın", Kültürel Mirası Koruma Kategorisi'nde de "gümüş" ödülün sahibi olduğu bildirildi.
🔸Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği kaynaklarda yer alır.
🔸Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katılmıştır.
🔸Gül baba Türbesi ise 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
🔸2018'de Gül Baba Türbesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan;
"Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür. Bugün Gül Baba, cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan'da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek." şeklinde konuşmuştu.
🔸Merzifonlu bir Bektaşi dervişi olan Gül Baba'nın hayatı ve tarihi kişiliği hakkında çeşitli rivayetler vardır.
🔸Gül baba Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğmuş, birçok savaşa katılmış ve 948'de (1541) Budin seferinde şehit olmuştur.
🔸İsmini sarığında taşıdığı gülden alan, Macarların saygı duyduğu ve hoşgörüyle andığı Gül Baba hakkında ilk bilgileri Evliya Çelebi verir.
🔸Cenaze namazını 200 bin askerin katıldığı ve Kanuni'nin de hazır bulunduğu cenaze namazını Ebüssuûd Efendi kıldırmış, Osmanlı'nın Gültepe ya da Gülbababayırı olarak adlandırdıkları, Budapeşte'nin Buda yakasındaki kalenin dışında, Kálvária (Kabaktepe veya Mihnet tepesi, bugün Gültepe) denilen yere defnedilmiştir.
🔸Türbenin içinde bulunan bir levhada Fethiye Camii'nde cemaatle namaz kılarken öldüğü yazılıdır.