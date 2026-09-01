Gül Baba Türbesi hakkında 10 bilgi

3 /10 Gül Baba Türbesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı















🔸2018'de Gül Baba Türbesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan;

"Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür. Bugün Gül Baba, cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan'da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek." şeklinde konuşmuştu.