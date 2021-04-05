Fikriyat'ın en sevilen 10 özel programı
İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ile yoluna devam ediyor. "Farkında Mısınız?" ile kadim medeniyetimize dikkatleri çekerken "Eski Defterler" ile edebiyattan sanata iz bırakan hikayeleri aktarıyoruz. "Neden" programı ile günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı irdeliyor, "Ne Haber?" ile sizleri eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Gelin, en sevilen 10 özel programımıza daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 05.04.2021
16:34
Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
17:19
🎥 Kadim medeniyetimizin izlerinin unutulmaması, tarihi belleğimize sahip çıkılması amacıyla oluşturduğumuz
"Farkında Mısınız?" video formatımızda kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Tarihin sayfaları arasında kalan, her gün önünden geçsek de dikkatten kaçan kültürel değerleri gün yüzüne çıkarıyoruz.
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Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, dünyanın merkezi olarak kabul edilirdi. Şehzade Cami'nin önündeki 'yeşil sütun' da Osmanlı dönemi Kadim medeniyetimizin izlerinden biri Şehzade Cami'nin önündeki "yeşil sütun"dur. İstanbul'unun merkez noktasıydı. 'Yeşil sütun' hakkında detayları buradan izleyebilirsiniz👇
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🎥 İstanbul'un en yüksek noktası, 537 metre ile Aydos Tepesi'dir. Burayı dikkat çekici yapan bir diğer noktaysa zirvesinde yer alan kalesidir.
. Prof. Dr. Halil İnalcık, Aydos Kalesi'ni "İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak tanımlar Aydos Kalesi'nin tarihi hakkında detayları buradan izleyebilirsiniz👇
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🎥 II. Mahmut döneminde İstanbul'un korkulu rüyası haline gelen yangınlara çözüm olması için
Beyazıt Yangın Kulesi inşa edildi. Günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin içerisinde yer alan bu kulenin bir görevi daha var: Hava durumu hakkında bilgi vermek. Beyazıt Yangın Kulesi'nin tarihi hakkında detayları buradan izleyebilirsiniz 👇
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🎥 Arap Cami hakkında detayları buradan izleyebilirsiniz 👇 İstanbul semalarında ezanın ilk kez Arap Camii'nde yankılandığını biliyor muydunuz?
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" Eski Defterler" programı ile edebiyattan sanata, tarihten İslam'a geçmişe dair iz bırakan hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz.
🎥 Pişmanlık bir duygudur ki, avucunun içine aldı mı yakmadan bırakmaz. Hepimizin yakından tanıdığı isim, Necip Fazıl da bu duyguyla kavruldu. Hayatının birçok merhalesinde acılarla imtihan edilse de ilkini çok erken yaşlarda tattı. Sebebi, kız kardeşi Selma'ydı.
Peki, Necip Fazıl'ın hatırladıkça vicdan azabı duyduğu olay neydi? 👇
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🎥 Elektrikler kesildiğinde ilk iş olarak telefon ışığıyla ya da bir mum aracılığıyla etrafı aydınlatırız. Bu karanlık hiç gitmese ne yapardınız? Cemil Meriç, herkesin irkilerek kaçındığı bu soruyu bizzat yaşayarak öğrendi. Peki, Cemil Meriç gözlerini neden kaybetti? 👇
🎥 Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiiri, edebiyatımızın en güzel aşk şiiri olmasının yanı sıra gizemli hikâyesiyle de merak uyandırdı. Herkesin gönlünde yer edinen bu mısralar, okuyucular arasında efsanevi bir hal aldı. Peki, Monna Rosa şiirinin hikâyesi neydi? 👇
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İlk bölümümüzde Sivas, Bursa, Ağrı ve Cezayir'e ikinci bölümde ise Şanlıurfa, Van, Manisa, Ağrı'ya uğradık. "Ne Haber?" video programı ile hayatın içinden eğlenceli bilgileri sizlerle buluşturuyoruz. Videomuzu buradan izleyebilirsiniz👇
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🎥 İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, tarihe düşülmüş bilgileri, edebiyatın derinliklerine saklanmış hazineleri, gündemde yer alan dosya haberleri, yerinde anlatım ve uzman isimlerin de yer aldığı röportajlarla okuyucusuna sunan Fikriyat.com, video haber formatlarıyla da yeniliklerine yenilik katıyor.
Ali Rıza Temel, Berat Kandili'ni nasıl ihya etmemiz gerektiğini Fikriyat okurları için anlattı👇
Huzurlu bir hayat için neler yapmalıyız? Fikriyat yazarı Fatma Bayram ile Bazı Meseleler'de huzur kavramını konuştuk.
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🎥 Çanakkale'yi geçilmez kılan manevi ruhu bizzat yerinde solumak adına Fikriyat ekibi olarak, ecdadımızın vatan ve namus için canını verdiği zaferin önemini, tarihi topraklarda anlatmaya çalıştık👇
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Uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten sıkılmış öğrencileri düşündük ve onlar için bir gezi rotası hazırladık. Videomuzu buradan izleyebilirsiniz 👇
Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen At Rampası, sadece padişahların atla geçmesi için tahsis edilmiş özel bir yoldu. Padişahlar halkın arasına karışmak istediklerinde tebdil-i kıyafete bürünerek bu gizli yolu kullanıyorlardı. Videomuzu buradan izleyebilirsiniz 👇
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