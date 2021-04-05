Fikriyat'ın en sevilen 10 özel programı

🎥 "Eski Defterler" programı ile edebiyattan sanata, tarihten İslam'a geçmişe dair iz bırakan hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz.

🎥 Pişmanlık bir duygudur ki, avucunun içine aldı mı yakmadan bırakmaz. Hepimizin yakından tanıdığı isim, Necip Fazıl da bu duyguyla kavruldu. Hayatının birçok merhalesinde acılarla imtihan edilse de ilkini çok erken yaşlarda tattı. Sebebi, kız kardeşi Selma'ydı. Peki, Necip Fazıl'ın hatırladıkça vicdan azabı duyduğu olay neydi? 👇

🎥 Elektrikler kesildiğinde ilk iş olarak telefon ışığıyla ya da bir mum aracılığıyla etrafı aydınlatırız. Bu karanlık hiç gitmese ne yapardınız? Cemil Meriç, herkesin irkilerek kaçındığı bu soruyu bizzat yaşayarak öğrendi. Peki, Cemil Meriç gözlerini neden kaybetti? 👇

🎥 Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiiri, edebiyatımızın en güzel aşk şiiri olmasının yanı sıra gizemli hikâyesiyle de merak uyandırdı. Herkesin gönlünde yer edinen bu mısralar, okuyucular arasında efsanevi bir hal aldı. Peki, Monna Rosa şiirinin hikâyesi neydi? 👇