Dünyanın en eski kullanılabilir kütüphanesi📚

İbni Tufeyl'in 7 bin 7 yüz beyitten oluşan "Urcuze fi't-tıb" adlı eserin tek nüshasının bulunduğu kütüphane, buna benzer onlarca tek ve yüzlerce nadir eser ile binlerce el yazması kitaba ev sahipliği yapıyor.

UNESCO'nun "Dünya Hafızası" listesine alınan kütüphanede, Fas'ta yaşadığı ve eğitim aldığı süre içerisinde Karaviyyin Kütüphanesi'nin müdavimlerinden İbn Haldun'un "Mukaddime" adlı eserinin "en doğru" el yazmalarından biri, yine bu kütüphanede muhafaza ediliyor.