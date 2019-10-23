Dünyanın en eski kullanılabilir kütüphanesi📚
Fas'ta 1349 yılında inşa edilen "Karaviyyin Kütüphanesi", İslam ve Arap dünyasında kullanımda olan en eski kütüphanelerinden biri. Kütüphane, külliyede okuyan öğrenciler başta olmak üzere yaklaşık 700 yıldan beri halka hizmet veriyor. Ayrıca, İbni Tufeyl'in 7 bin 7 yüz beyitten oluşan "Urcuze fi't-tıb" adlı eserin tek nüshasının bulunduğu kütüphane, buna benzer onlarca tek ve yüzlerce nadir eser ile binlerce el yazması kitaba ev sahipliği yapıyor. UNESCO'nun "Dünya Hafızası" listesine alınan kütüphane hakkında merak edilenleri derledik.
Giriş Tarihi: 23.10.2019
14:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
11:30
859 yılında Fatima Al-Fihri tarafından kurulan Karaviyyin Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda üniversite kütüphanesi de dünyanın halen kullanımda olan en eski kütüphanesi unvanına sahip. Restore edilen kütüphane halka açık hale getirildi.
BİRÇOK KIYMETLİ ESER MEVCUT
Yazma eserler açısından İslam dünyasının en zengin kütüphanelerinden biri olan Karaviyyin Kütüphanesi'nde kâğıt ve ceylan derisi üzerine yazılmış, aralarında Sultan Ahmed el-Mansûr tarafından hediye edilmiş olanın da bulunduğu çeşitli mushaflar yer alır. Dini eserlerin yanında tıp, felsefe ve matematik bilimine ait kıymetli eserler mevcuttur.
700 YILDAN BERİ HİZMET VERİYOR
Cami ve medreseden oluşan, yapımı 859 yılında tamamlanan, Karaviyyin Külliyesi'nin yanında yer alan kütüphane, yaklaşık 5 yüz yıl sonra yapılmasına rağmen ismini bu külliyeden alıyor.
Kütüphane, külliyede okuyan öğrenciler başta olmak üzere yaklaşık 700 yıldan beri halka hizmet veriyor. Çeşitli bakım ve onarım çalışmaları haricinde devamlı açık kalan ve dünyada kullanımda olan en eski kütüphaneler arasındaki yerini koruyor.
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİ
Kuzey Afrika'da 1196-1465 yıllarında hüküm süren Meriniler zamanında kurulan ve yaklaşık yedi asırdan beri ayakta duran Karaviyyin Kütüphanesi'ne, Faslı hükümdarların önemli yazma eserleri ile değer verdikleri kitapların korunması ve istifade edilmesi için teslim edilmiş. Tarih, coğrafya, astronomi, matematik, felsefe ve İslam ilimleri başta olmak üzere birçok alanda nadir ve eşsiz eserlere sahip olduğundan dolayı burası dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında bulunuyor.
BİNLERCE EL YAZMA ESERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
İbni Tufeyl'in 7 bin 7 yüz beyitten oluşan
"Urcuze fi't-tıb" adlı eserin tek nüshasının bulunduğu kütüphane, buna benzer onlarca tek ve yüzlerce nadir eser ile binlerce el yazması kitaba ev sahipliği yapıyor.
UNESCO'nun
"Dünya Hafızası" listesine alınan kütüphanede, Fas'ta yaşadığı ve eğitim aldığı süre içerisinde Karaviyyin Kütüphanesi'nin müdavimlerinden İbn Haldun'un "Mukaddime" adlı eserinin "en doğru" el yazmalarından biri, yine bu kütüphanede muhafaza ediliyor.