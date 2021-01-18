Boğaz'ın nadide incisi: Şemsi Paşa Camii

Yalı camiler, boğaz kıyılarına inşa edilen mütevazı ve bulundukları yerin siluetini belirleyen yapılardır.

➡ İBB'nin bu çalışması, tarihi yapının denizle olan bağını kopartarak yalı cami özelliğini kaybetmesine neden olacak . Yapılan bu yolun, yoğun yaya trafiği yüzünden caminin tarihi dokusunda kalıcı hasar bırakması da söz konusu.

➡ İBB yönetimi tarihi hatayı "portatif yolun yalı cami özelliği bozulmayacağını" söyleyerek savunsa da denizle olan bağı kopartılan bir yapının bu özelliğini kaybedeceği aşikârdır. Nitekim caminin hemen arka tarafında yayaların geçtiği sahil yolu mevcutken yapılan bu inşa çalışmaları gereksizdir.