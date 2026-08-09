Bir doğa senfonisi: Kuş dili

3 /10 Kuşköy'ün coğrafi yapısı sebebiyle şekillenen haberleşme şekli















Kuşköy yöresinde ıslıkla konuşma şekli doğmasının temel sebebi ise yörenin coğrafi yapısıdır. Yerleşimi oldukça dağınık olan Kuşköy'ünde aynı zamanda arazi engebeli ve sarptır. Bunların yanı sıra Kuşköy'ü tam ortadan bölen Çanakçı deresi, köyün her iki yakasında bulunan evlerin birbirlerinden uzakta kalmalarına sebep olmuştur. Üstelik Çanakçı deresinin sesi hayli gürdür. Öyle ki dere sesinin gür oluşundan insanların bağırış çağırışları anlaşılmamaktadır. Bu sesi bastırmak için de daha keskin bir ses olan ıslık sesi kullanılmaya başlanmıştır. Üstelik bu, sadece ıslık olarak kalmamış "ıslıkla konuşma" olarak geliştirilmiştir.

Kuşköy halkı, işte bu coğrafi şartlardan ve yüzyıllar evvel başka bir haberleşme yöntemi olmadığından ötürü bu dili keşfetmişlerdir.

Görüldüğü gibi kuş dili asırlardan beri, haberleşme aracı olarak kullanılmış ve günümüzde hala bu işlevini sürdürmeye devam etmiştir.