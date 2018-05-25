Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Osmanlı İmparatorluğu'nda köklü değişikliklerin yaşandığı 19. yüzyılda, kültür ve sanat oldukça önemli yer tutar. Resim sanatı, en büyük itibarı görür ve Avrupa'dan getirilen ressamlar sarayda istihdam edilir. Bu yüzyılın sonlarına doğru sarayda görevlendirilen ressamlardan biri de İtalyan asıllı Fausto Zonaro'dur. 1891'de İstanbul'a gelen Zonaro, 1896'da Sultan Abdülhamid tarafından Yıldız Sarayı'nın başressamlığına getirilir ve bu görevi on dört yıl sürdürür. Zonaro'yu vefat yıldönümünde bilinmeyenleri ile anıyoruz...