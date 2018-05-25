Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Osmanlı-İtalyan ilişkilerinin yüzlerce yıllık tarihsel derinliği içinde 19.yüzyılın son çeyreğinde bu ilişkilere en renkli katkıyı sağlamış kişiliklerden biridir. İstanbul, Batılı ressamların, 19.yüzyılda en çok ilgisini çeken kentler arasında başta gelmektedir. Bu şehir Doğu'ya yapılan yolculukların başlangıç ya da bitiş noktasını oluşturması bakımından ve parklarla, bahçelerle süslü Avrupa şehirlerinden farklılıklar arz ederek başlı başına bir bahçe-şehir olarak anılır olmuştur.

ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE RESİM