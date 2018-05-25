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Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Osmanlı İmparatorluğu'nda köklü değişikliklerin yaşandığı 19. yüzyılda, kültür ve sanat oldukça önemli yer tutar. Resim sanatı, en büyük itibarı görür ve Avrupa'dan getirilen ressamlar sarayda istihdam edilir. Bu yüzyılın sonlarına doğru sarayda görevlendirilen ressamlardan biri de İtalyan asıllı Fausto Zonaro'dur. 1891'de İstanbul'a gelen Zonaro, 1896'da Sultan Abdülhamid tarafından Yıldız Sarayı'nın başressamlığına getirilir ve bu görevi on dört yıl sürdürür. Zonaro'yu vefat yıldönümünde bilinmeyenleri ile anıyoruz...

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Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Solda Fausto Zonaro, ortada Abdülhamid...​

"Köyüme dönünce hemen bildiklerimi uygulamak istedim. Evimin henüz beyaz kalmış tüm duvarlarını boyamaya giriştim. İşlerim fark edilince de duvar süsleme işleri aldım. Böylece fırçamla ilk paramı kazanmış oldum."

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Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Fausto Zonaro'ya Abdülhamid tarafından hediye edilen Akaret'lerdeki 3 katlı ev...

ABDÜLHAMİD'İN PORTRESİNİ YAPAN TEK RESSAM ZONARO

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Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Osmanlı-İtalyan ilişkilerinin yüzlerce yıllık tarihsel derinliği içinde 19.yüzyılın son çeyreğinde bu ilişkilere en renkli katkıyı sağlamış kişiliklerden biridir. İstanbul, Batılı ressamların, 19.yüzyılda en çok ilgisini çeken kentler arasında başta gelmektedir. Bu şehir Doğu'ya yapılan yolculukların başlangıç ya da bitiş noktasını oluşturması bakımından ve parklarla, bahçelerle süslü Avrupa şehirlerinden farklılıklar arz ederek başlı başına bir bahçe-şehir olarak anılır olmuştur.

ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE RESİM

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Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

"Bahçeler öylesine çok ve büyüktür ki, şehre dağılan ağaçlardan çok, yalnızca bir bölümü temizlenen ormana yerleştirilmiş bir şehir izlenimi veriyor. "

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN 'SAKINCALI RESSAM'I

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Batıya Osmanlının kalbini gösteren ressam

Seyahat imkânlarının ve seyahatnamelerin giderek artması ile birlikte 19.yüzyılda pek çok Batılı sanatçının İstanbul'a gelmesini sağlamıştır. Bu sanatçılar arasında yer alan Fausto Zonaro, 18 Eylül 1854 yılında o dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun işgali altında olan Padova yakınlarındaki Masi kasabasında, yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. İlkokulu ailesinin birkaç yıllığına gittiği Piacenza d'Adige'de okumuştur. Zonaro bu yılllarda çizim kitaplarına hocası Signor Gennaro'nun karikatürlerini yaparak resimle tanışmıştır.

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