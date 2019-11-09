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Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutanı olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Peki, Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu? Mustafa Kemal Atatürk nerede ölmüştür? Mustafa Kemal Atatürk kaç yaşında öldü? Mustafa Kemal Atatürk okuduğu okullar... Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve hayatı... Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında rahmetle anıyoruz.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:45
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Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı
Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü yılı

Dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk, 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi (sağda), Gülcemal Vapuru'nda görülüyor. Orgeneral Fahri Altay (arka solda), İstanbul Komutanı Korgeneral Ömer Halis Bıyıktay (solda). (Arşiv)

◾ Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutanı olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti.

Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli

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Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Atatürk, 1930 yılında TBMM'de konuşma yaparken görülüyor.

◾ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

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1881'de Selanik'te dünyaya geldi
1881’de Selanik’te dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Atatürk, 1935'te Florya'da plajı gezerken görülüyor.

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.

Gubârî meraklısı bir hattat: Mehmed Fehmi Efendi

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Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrıldı
Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrıldı

Mustafa Kemal Atatürk, 1929'da manevi kızlarından Nebile'nin nikahında görülüyor.

◾ Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü.

◾ Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer "Mustafa"lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.

Çanakkale Zaferi'nin destan yazan 3 kahramanı

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Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu
Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu

Cumhurbaşkanı Atatürk, 1929'da manevi kızlarından Nebile'nin (Atatürk'ün dans ettiği) Ankara Palas'ta düzenlenen düğün töreninde görülüyor.

◾ Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.

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