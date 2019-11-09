Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutanı olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Peki, Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu? Mustafa Kemal Atatürk nerede ölmüştür? Mustafa Kemal Atatürk kaç yaşında öldü? Mustafa Kemal Atatürk okuduğu okullar... Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve hayatı... Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında rahmetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 09.11.2019
18:16
Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
11:45
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Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı
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1881'de Selanik'te dünyaya geldi
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Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrıldı
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Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu