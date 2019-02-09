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40 ilginç soru 40 doğru cevap

2002 yılında yaşanan futbol tarihinin en ilginç olayının hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ya da Mozart'ın neden Türk Marşı bestelediğini? Sizler için 40 ilginç sorunun 40 doğru cevabını derledik.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 13:20
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2002 yılında yaşanan futbol tarihinin en ilginç olayı hangisidir?
2002 yılında yaşanan futbol tarihinin en ilginç olayı hangisidir?

2002'de Madagaskar ekibi Stade Olympique L'Emryne, şampiyon AS Adema karşısında kendi kalesine 149 gol attı. Bu ilginç olayın nedeni ise bir önceki maçta hakemin verdiği karaları protesto etmektir.

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Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?

Hindistan, futbolcularının yalın ayak oynamasına izin verilmemesi üzerine 1950 Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçti.

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6 kıtada da top oynayan tek futbolcu kimdir?
6 kıtada da top oynayan tek futbolcu kimdir?

27 takım değiştiren Lutz Pfannenstiel, 6 kıtada da top oynayan tek futbolcudur.

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Dünya kupasının özelliği nedir?
Dünya kupasının özelliği nedir?

Dünya Kupası, yaklaşık 5.9 kilogram ağırlığında 18 ayar altından oluşuyor.

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Futbol topu nasıl tasarlandı?
Futbol topu nasıl tasarlandı?

Futbol topu, 1962 yılında NASA'nın yörüngeye koyduğu Telstar ieltişim uydusunun benzeri olarak tasarlandı.

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