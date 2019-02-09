40 ilginç soru 40 doğru cevap
2002 yılında yaşanan futbol tarihinin en ilginç olayının hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ya da Mozart'ın neden Türk Marşı bestelediğini? Sizler için 40 ilginç sorunun 40 doğru cevabını derledik.
Giriş Tarihi: 09.02.2019
12:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019
13:20
2002 yılında yaşanan futbol tarihinin en ilginç olayı hangisidir?
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?
6 kıtada da top oynayan tek futbolcu kimdir?
Dünya kupasının özelliği nedir?
Futbol topu nasıl tasarlandı?