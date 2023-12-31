2023'te en çok izlenen Fikriyat özel videoları
İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, 2023 yılında da özel çalışmaları ile yoluna devam etti. Birbirinden önemli isimlerle röportajlar yaptık, merak ettiğiniz soruların cevabını irdeledik. İsrail'in katliamlarında sesimizi yükseltmekle kalmadık, siyonizmin arka planda gerçekleştirmek istediği hain planları da aktardık. 2023'ün başında, asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri ile sarsıldığımızda da oradaydık.
Giriş Tarihi: 31.12.2023
17:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:19
◾ Üç aydır büyük bir acı içerisinde yaşıyoruz. Yaptığımız hiçbir şey içimize sinmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz; dua ediyoruz, ağlıyoruz, konuşuyoruz, boykot ediyoruz. Yakın zamanda çok güzel bir ses duyduk.
"Gazze'den başka herkesin, her yerin işgal altında" olduğunu söylüyordu bize. O sesin sahibi Ayçin Kantoğlu ile Gazze'ye, insanlığa, vicdana dair güzel bir sohbet ettik. Sizlerin de teveccühüyle Kantoğlu ile röportajımız en çok izlenen videolarımızdan biri oldu.
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◾ İsrail'in uyguladığı soykırımlar özellikle 7 Ekim'den sonra gündemde olsa da esasında 1948'den beri Orta Doğu'da İslam âleminin bağrına sokulmuş bir hançer gibi duruyor. Si
yonist Netanyahu da Gazze'de uyguladığı soykırımları çeşitli fanatik söylemlerle meşrulaştırmaya çalışıyor. Yahudilerin sapkın hayallerini konuştuğumuz röportajımızda gerçekleşmesini bekledikleri kehanetlerden vadedilmiş topraklar kadar birçok konuyu bulacaksınız.
◾ Alanında uzman doktorlarla röportaj yaptığımız
Sağlık Arası programımız yıl içerisinde de devam etti. En çok merak edilen konulardan biri olan hacamatı da mercek altına aldık. Prof. Dr. Abdurrahman Koçyiğit "Hacamatın faydaları neler? Hacamat ne zaman yaptırılmalı? Kimler hacamat yaptıramaz? Hacamat detoks mudur? Hacamattan önce ve sonra neler yapılmalı?" gibi pek çok soruyu cevapladı.
◾ Fikriyat Sohbetleri'nde yıl içerisinde birbirinden değerli konukları ağırladık. Bunlardan biri de Gazeteci Ekrem Kızıltaş.
◾ Ülkemiz son elli sene içerisinde ciddi bir değişim ve gelişim döneminden geçti. Bilhassa teknolojide yaşanan bu durum gazetecilik, yayıncılık ve kitapçılık konularında kendini gösterdi.
Ekrem Kızıltaş yaklaşık 50 yıllık gazetecilik, yazarlık ve yayıncılık hayatında gördüklerini anlattı. Şöyle diyor Kızıltaş: MTTB konferanslarında büyük isimler "karşımda gelecekte Türkiye'yi yöneten kadroları görüyorum" derlerdi.
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◾ Dr. Necdet Subaşı ile
Gazze'yi, kelimeler ve kavramları, insana dair, anlama dair opsiyonları ve fırsatları konuştuk. Bir ucunda okumak, bir ucunda tefekkür dediğimiz şeylere, kendi içimizdeki yolculukları devam ettirmenin yollarına değindik.
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