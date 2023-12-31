2023'te en çok izlenen Fikriyat özel videoları

◾ Üç aydır büyük bir acı içerisinde yaşıyoruz. Yaptığımız hiçbir şey içimize sinmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz; dua ediyoruz, ağlıyoruz, konuşuyoruz, boykot ediyoruz. Yakın zamanda çok güzel bir ses duyduk. "Gazze'den başka herkesin, her yerin işgal altında" olduğunu söylüyordu bize. O sesin sahibi Ayçin Kantoğlu ile Gazze'ye, insanlığa, vicdana dair güzel bir sohbet ettik. Sizlerin de teveccühüyle Kantoğlu ile röportajımız en çok izlenen videolarımızdan biri oldu.