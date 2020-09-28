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15 maddede dünyanın en büyük çarşısı: Kapalıçarşı

İstanbul'da Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan Kapalıçarşı, dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşısıdır. Temelleri Fatih Sultan Mehmet döneminde, Fetih'in hemen ardından atılmıştır. İlerleyen yıllarda birçok eklemenin gerçekleştirildiği yapı, türlü badireler atlatsa da Sultan II. Abdülhamid devrinde gerçekleştirilen köklü bir tadilat ile ihya edilmiştir. Günümüzde Kapalıçarşı, 3 bin 600 dükkana ve 14 hana ev sahipliği yapar.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 17:11
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KAPALIÇARŞI TEK SEFERDE İNŞA EDİLMEDİ
KAPALIÇARŞI TEK SEFERDE İNŞA EDİLMEDİ

Kapalıçarşı olarak bilinen ve geçmişte Büyük Çarşı, Çârşû-yı Kebîr olarak da adlandırılan çarşı, tek seferde inşa edilmedi. İki bedestenin etrafında bulunan han sayılarının artmasıyla ve sokakların üstlerinin zaman içinde tonozlarla örtülmesiyle oluştu.

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ÇARŞININ ÇEKİRDEĞİ FATİH DÖNEMİNDE OLUŞTURULDU
ÇARŞININ ÇEKİRDEĞİ FATİH DÖNEMİNDE OLUŞTURULDU

Birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi Fetih'ten sonra İstanbul'da da bedesten denilen çok kubbeli bir mekân inşa edildi ve ticaretin burada yoğunlaşması sağlandı. Çarşının çekirdeği Fatih Sultan Mehmet tarafından, Fetih'in hemen ardından oluşturuldu.

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ORTADAKİ 15 KUBBELİ YAPI ÇARŞININ EN ESKİ YERİ
ORTADAKİ 15 KUBBELİ YAPI ÇARŞININ EN ESKİ YERİ

Vakıflara gelir sağlamak amacıyla inşa ettirilen bedesten Bezzâzistan, Bedestân-ı Atîk, Büyük Bedesten, Cevâhir Bedesteni veya İç Bedesten olarak anılıyordu. Bu tarihi yer, bugün Kapalıçarşı'nın ortasında kalan 15 kubbeli yapıdır.

Esnafın bereket için toplandığı dua kubbesi hakkında 10 bilgi

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SANDAL BEDESTENİ DE FATİH DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ
SANDAL BEDESTENİ DE FATİH DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Büyük Bedesten'in ilerisinde Nuruosmaniye Camii tarafında olan Sandal Bedesteni'nin tarihi bilinmese de Fatih dönemine ait olduğu kabul edilir. Kemer ve payelere oturtulan bu bedesten, 20 kubbeli bir yapıdır.

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KAPALIÇARŞI BİR BİZANS YAPISI MI?
KAPALIÇARŞI BİR BİZANS YAPISI MI?

Kapalıçarşı'nın Bizans'tan kalma bir yapı olduğu iddiaları ise gerçeği yansıtmaz. Bu iddiaların dayanağı bedestenin bir kapısı üstündeki Bizans işi kartal kabartmasıdır. Ancak Bizans döneminde, İstanbul esnafının mesleklerine göre ayrı topluluklar oluşturdukları bilinse de bunların Kapalıçarşı'nın bulunduğu yerde olduğuna dair herhangi bir ipucu yoktur.

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