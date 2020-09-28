15 maddede dünyanın en büyük çarşısı: Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'nın Bizans'tan kalma bir yapı olduğu iddiaları ise gerçeği yansıtmaz. Bu iddiaların dayanağı bedestenin bir kapısı üstündeki Bizans işi kartal kabartmasıdır. Ancak Bizans döneminde, İstanbul esnafının mesleklerine göre ayrı topluluklar oluşturdukları bilinse de bunların Kapalıçarşı'nın bulunduğu yerde olduğuna dair herhangi bir ipucu yoktur.