Zülkarneyn kimdir? Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn kıssası ve Yecüc ile Mecüc

🔸 Zülkarneyn, Kehf suresinin 83-98. ayetleri arasında zikredilen kişidir. Ayetlerde anlatıldığı üzere Yahudilerin teklifiyle Mekkeli müşrikler, Resul-i Ekrem'i (sav) imtihan edebilmek amacıyla ona üç soru yöneltmişlerdi.

🔸 Bunlardan biri de yeryüzünün hem doğusuna hem de batısına sefer yapmış olan şahıs hakkındaydı.

Kehf suresinin bu kısmı, bu suale yanıt olarak nazil olmuş ve şöyle buyurulmuştu:

"Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: "Size onunla ilgili bir parça okuyacağım."

Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir yol öğrettik."

Kehf suresinin 83-98. ayetlerin tefsiri 📕 ve sure meali🔊