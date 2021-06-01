Zülkarneyn kimdir? Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn kıssası ve Yecüc ile Mecüc
Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kıssalardan biri, Zülkarneyn adında kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen bir kişiye aittir. İslami kaynaklara göre Zülkarneyn, doğuya ve batıya seferler düzenleyerek büyük fetihler yapan bir cihangirdi. Seferleri sırasında halka, dini ve ahlaki tebliğde bulundu; zulüm ve şirkten sakınma, Allah'a iman, salih amel gibi konulara değindi. Yecüc ve Mecüc olarak adlandırılan fesatçı ve saldırgan kavimden şikâyet eden bir halkla karşılaştı ve onları koruyacak bir set inşa etti. Bazı kaynaklar, Zülkarneyn'in Makedonya Kralı Büyük İskender olabileceğini ifade eder. Peki, Zülkarneyn kimdir? Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn kıssası nasıl geçer?
Giriş Tarihi: 01.06.2021
14:17
Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
15:36
🔸 Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de
bildirilen kişidir. kendisine büyük güç ve imkân verildiği
🔸 Zülkarneyn terkibi, "sahip, mâlik" gibi anlamlara gelen
ve "boynuz, kâkül; aynı dönemde yaşayan nesil, akran" gibi anlamlar taşıyan zû kelimesinin birleşmesiyle oluşur. karn
🔸 Bu nedenle
karn kelimesine yüklenen anlama göre değişir. Zülkarneyn isminin anlamı,
🔸 Mekke'de müşriklerin Peygamberimizi (sav) imtihan etmek amacıyla sordukları sorulardan biri üzerine
terkibi geçer. nazil olan ayetlerde Zülkarneyn
🔸 Bu terkibin bir özel isim mi, lakap mı olduğu konusu net olmamakla birlikte genel görüş
açık değildir. lakap olduğu yönündedir ancak ne manaya geldiği
🔍
Kur'an'da geçen kıssalar
MÜŞRİKLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZE SORUSU
🔸 Zülkarneyn, Kehf suresinin 83-98. ayetleri arasında zikredilen kişidir. Ayetlerde anlatıldığı üzere
Resul-i Ekrem'i (sav) imtihan edebilmek amacıyla ona üç soru yöneltmişlerdi. Yahudilerin teklifiyle Mekkeli müşrikler,
🔸 Bunlardan biri de
şahıs hakkındaydı. yeryüzünün hem doğusuna hem de batısına sefer yapmış olan
Kehf suresinin bu kısmı, bu suale yanıt olarak nazil olmuş ve şöyle buyurulmuştu:
"Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: "Size onunla ilgili bir parça okuyacağım."
Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir yol öğrettik."
📕 Kehf suresinin 83-98. ayetlerin tefsiri ve sure meali 🔊
MÜFESSİRLERE GÖRE ZÜLKARNEYN İSMİNİN MUHTEVASI
🔸 İslami kaynaklarda yer alan rivayetlere ve izahlara göre
bir cihangirdi. Bu rivayetlerin bir kısmı Yahudi kökenliydi. Zülkarneyn, doğuya ve batıya seferler düzenleyerek büyük fetihler yapan
10. yüzyılda yaşayan müfessir Sa'lebî, Zülkarneyn'e ilişkin şunları nakletmişti:
◾ İnsanları tevhide davet eden Zülkarneyn'in,
öldürüldüğü, inkârcılar tarafından başının iki tarafına vurularak
◾ Başında boynuza benzer iki çıkıntının yer aldığı,
saçlarının iki örgülü olduğu, emrine ışık ve karanlığın verildiği, tacının üstünde bakırdan iki boynuz bulunduğu,
◾ Rüyasında kendini gökyüzüne tırmanmış ve
hem anne hem baba tarafından asil bir soya mensup bulunduğu, güneşin iki kenarından tutunmuş halde gördüğü,
◾ İran ve Yunan asıllı
hayatı boyunca iki nesil gelip geçtiği, büyük cesaretinden dolayı veya savaşta düşmanlarını âdeta koç gibi vurup devirdiği yahut kendisine iki soydan geldiği, için Zülkarneyn diye anıldığı. zâhir ve bâtın ilmi verildiği
9. yüzyılda yaşayan müfessir Taberi'ye göre ise Bizans ve İran'ı ele geçirmesi sebebiyle verilmişti. Zülkarneyn ismi, doğu ve batı yönüne iki sefer yapması,
VIDEO
KUR’AN-I KERİM’DE ZÜLKARNEYN KISSASI
🔸 Kur'an-ı Kerim'de yer alan
mümkün görülmemiştir. Zülkarneyn kıssası üzerinden tarihi bir çerçeve belirlemek
🔸 Bununla beraber
ve buradan bazı çıkarımlarda bulunulur. Zülkarneyn ile ilgili birtakım bilgilere yer verilir
🔸 Ayetlerdeki ifadelere göre Zülkarneyn,
dünyanın doğusuna ve batısına iki sefer düzenledi. Allah tarafından kendisine verilen büyük güç ve geniş imkânlar sayesinde
🔸 Batıya yönelik ilk seferinde karşılaştığı halka, dini ve ahlaki tebliğde bulundu; bu tebliğde
gibi kavramlara yer verdi. zulüm ve şirkten sakınma, Allah'a iman, salih amel
🔸 Daha sonra doğuya yönelik ikinci bir sefere çıktı ve bu seferde,
karşılaştı. kendilerini güneşten koruyacak gölgelikleri bulunmayan başka bir kavimle
🔍
Peygamberler Tarihi kategorisinden kıssalar okumak için tıklayın
YE’CÛC VE ME’CÛC’Ü ENGELLEMEK İÇİN SET İNŞA ETTİ
🔸 Kuzeydeki dağlık bir bölgeye üçüncü bir sefer düzenleyen
şikâyet eden bir halkla karşılaştı. Zülkarneyn, burada Ye'cûc ve Me'cûc olarak adlandırılan fesatçı ve saldırgan kavimden
🔸 Halkın isteği üzerine,
demir ve bakırı eriterek sağlam bir set inşa etti. Ye'cûc ve Me'cûc'ü engelleyebilmek amacıyla
🔸 Seddin inşası için halk kendisine ücret vermek istemiş, Zülkarneyn ise
ve bu teklifi şu sözlerle geri çevirmişti: kendisine beden gücü ile yardımda bulunmalarını söylemiş
"Rabbimin bana lütfettiği geniş imkânların yanında sizin vereceğiniz ücretin kıymeti yoktur."
Kehf suresinin 95. ayetin tefsiri 📕 ve sure meali 🔊