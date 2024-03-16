Zekat para olarak mı verilir?
Müslümanlar tarafından zekat para olarak da verilir mi sorusu merak ediliyor. Sizler için Diyanet İşleri Başkanlığına göre Zekat para olarak mı verilir? Zekat ne olarak verilebilir? Zekat ne zaman verilir? Zekat miktarı nasıl hesaplanır? Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Zekat taksitle ödenir mi? Kira gelirleri zekata tabi mi? Ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır? Kadınların ziynet eşyasından zekat vermesi gerekir mi? sorularını yanıtladık.
Giriş Tarihi: 16.03.2024
18:06
Zekat para olarak mı verilir?
🔸 İslam, beş temel üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan biri de zekattır.
Zekat, nisap miktarı mala sahip olan, akıllı ve büluğ çağına ermiş her Müslümanın yerine getirmesi gereken dini bir vazifedir.
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Üstelik zekat verirken faizin tam tersine olarak malın nasıl bereketlendiğini Allah (CC) Rum Suresi 39. Ayette şöyle dile getirir:
"İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte zekat veren o kimseler, evet onlar, sevaplarını ve mallarını kat kat arttıranlardır."
Zekat ne olarak verilebilir?
Zekat ne olarak verilebilir?
🔸 Zekat, hangi maldan verilebiliyorsa
o maldan verilir. Örneğin; buğdayın zekatını veren bir kişi belirlenmiş kilo miktarınca zekatını verebilir.
🔸 Başka bir örnek vermek gerekir ise;
konfeksiyoncu zekat vereceği zaman tekstil cinsinden belirlenecek miktarı karşılayarak zekatını verebilir. Bu ve benzeri cinslerin yanında bunların parası da verilebilir.
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Kağıt parayla zekat verilemeyeceği konusunda İslam alimlerinin ittifak ettiği bir görüş yoktur. Genel ulemanın yani alimlerin uyguladığı şey zekat parayla da maddeyle de ayni eşya ile de verilebilir, şeklindedir.
Zekat ne zaman verilir?
🔸 Zekat ödemesinin
belirli bir zamanı bulunmamaktadır. Bir Müslümanın farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekiyor. Bunun için belli bir kamerî ayı veya R amazan ayını beklemeye gerekmiyor.
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"Bunun için belli bir Kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir."
(İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223)
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Zekat miktarı nasıl hesaplanır?
Zekat miktarı nasıl hesaplanır?
🔸 Zekat, malın
40'ta 1'i olarak hesaplanmaktadır. Yani 40 lirası olan bir kişinin 1 lira zekat ödemesi gerekiyor. Zekat miktarını Türkiye Diyanet Vakfı web sitesinden veya uygulaması üzerinden hesaplayabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat hesaplama uygulamasına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayın.
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