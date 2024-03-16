Zekat para olarak mı verilir?

🔸 İslam, beş temel üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan biri de zekattır. Zekat, nisap miktarı mala sahip olan, akıllı ve büluğ çağına ermiş her Müslümanın yerine getirmesi gereken dini bir vazifedir.

🔸 Üstelik zekat verirken faizin tam tersine olarak malın nasıl bereketlendiğini Allah (CC) Rum Suresi 39. Ayette şöyle dile getirir:

"İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte zekat veren o kimseler, evet onlar, sevaplarını ve mallarını kat kat arttıranlardır."