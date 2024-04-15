Yusuf el-Karadavi'ye göre "Öncelikler Fıkhı"

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Sadece iman insana, gelecekle ve sonuçla ilgili bu büyük soruların tatminkâr cevabını verebilir, hayata hedef, anlam ve değer katar. Böyle bir iman olmadan bu varlık âleminde insan yolunu kaybetmiş bir toz parçası veya kıymetsiz bir zerre olarak devam edecektir.

Yusuf el-Karadavi