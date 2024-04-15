Yusuf el-Karadavi'ye göre "Öncelikler Fıkhı"

İslam'ı en güzel şekilde yaşamak için en güzel şekilde öğrenmek ve dinden derinleşmek gerekir. 20. yüzyılın en büyük alimlerinden olan Yusuf el-Karadavi, "Öncelikler Fıkhı" isimli eserinde öncelikleri belirlemeye çalışarak Müslümanlar için büyük bir hizmet yapmıştır. Ona göre dinin doğru şekilde anlaşılması önceliklerin belirlenmesiyle doğru orantılıdır. İşte, Yusuf el-Karadavi'nin meşhur kitabı "Öncelikler Fıkhı"ndan alıntılar...
Giriş Tarihi: 15.04.2024
14:03
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
16:55