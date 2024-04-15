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Yusuf el-Karadavi'ye göre "Öncelikler Fıkhı"

İslam'ı en güzel şekilde yaşamak için en güzel şekilde öğrenmek ve dinden derinleşmek gerekir. 20. yüzyılın en büyük alimlerinden olan Yusuf el-Karadavi, "Öncelikler Fıkhı" isimli eserinde öncelikleri belirlemeye çalışarak Müslümanlar için büyük bir hizmet yapmıştır. Ona göre dinin doğru şekilde anlaşılması önceliklerin belirlenmesiyle doğru orantılıdır. İşte, Yusuf el-Karadavi'nin meşhur kitabı "Öncelikler Fıkhı"ndan alıntılar...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:55
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Ameller / davranışlar sayı ve hacmine göre ölçülmediği gibi, insanların ömrü de uzunluğuna göre değerlendirilmez.

Yusuf el-Karadavi

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Kim kelime-i tevhidi manasından habersiz, düşünmeden, dili kalbiyle birleşmeden, değerini ve aslını bilmeden ancak bununla birlikte sevabını umarak söylerse, kalbinde olan imana göre hataları azalır.

Yusuf el-Karadavi

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Dağınık küçük odunlar biriktiği zaman yakıcılığı şiddetli bir ateşi tutuşturur. Önemsenmeyen küçük günahlar da böyledir.

Yusuf el-Karadavi

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Sadece iman insana, gelecekle ve sonuçla ilgili bu büyük soruların tatminkâr cevabını verebilir, hayata hedef, anlam ve değer katar. Böyle bir iman olmadan bu varlık âleminde insan yolunu kaybetmiş bir toz parçası veya kıymetsiz bir zerre olarak devam edecektir.

Yusuf el-Karadavi

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Bir sanatçı öldüğünde yer yerinden oynar, gazete sayfaları ondan bahseden yazılarla dolar taşar. Fakat bir âlim veya edebiyatçı ya da büyük bir ilim adamı öldüğünde neredeyse onun ölümünü kimse hissetmez!

Yusuf el-Karadavi

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