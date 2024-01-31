Yusuf el Karadavi'nin tavsiyeleri

Ömrünü İslam davasına adayan, bu uğurda memleketinden sürülen, türlü zorluklar çeken Yusuf el Karadavi ilim yolunda hakiki bir yolcuydu. İslam coğrafyasının muhtelif şehirlerinde yüzlerce konferans veren, bilinçli nesiller yetiştirmek uğruna kendisinden feragat eden Yusuf el Karadavi arkasında yüzlerce telif eser bırakan ilim dünyasının yüz aklarından bir alimdi. Sizler için Yusuf el Karadavi'nin tavsiyelerinden müteşekkil "Tavsiyeler" kitabından önemli alıntıların altını çizdik.