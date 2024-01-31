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Yusuf el Karadavi'nin tavsiyeleri

Ömrünü İslam davasına adayan, bu uğurda memleketinden sürülen, türlü zorluklar çeken Yusuf el Karadavi ilim yolunda hakiki bir yolcuydu. İslam coğrafyasının muhtelif şehirlerinde yüzlerce konferans veren, bilinçli nesiller yetiştirmek uğruna kendisinden feragat eden Yusuf el Karadavi arkasında yüzlerce telif eser bırakan ilim dünyasının yüz aklarından bir alimdi. Sizler için Yusuf el Karadavi'nin tavsiyelerinden müteşekkil "Tavsiyeler" kitabından önemli alıntıların altını çizdik.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:36
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Girmek isteyen herkese Allah'ın kapısı açıktır. Ne kapıcısı vardır ne de örtüsü...

Yusuf el Karadavi

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Müminin kalbinde daha geniş bir yer yoktur; görünen ve görünmeyen her iki âlemi içine almıştır.

Yusuf el Karadavi

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İslam hayattır! İslam insanı insan eder.

Yusuf el Karadavi

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İslamsız insan kıymetsiz insandır.

Yusuf el Karadavi

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Mümin haset etmez. Veba vücuda ne yaparsa haset de ruha aynı şeyi yapar.

Yusuf el Karadavi

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