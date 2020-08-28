Yemin ile ilgili hadisler

İbn Ömer'in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Bir gün İbn Ömer, bir kimsenin, "Kâbe hakkı için" diye yemin ettiğini işitince, ona, "Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben, Resûl-i Ekrem'in, 'Allah'tan başkasına yemin eden, O'nu inkâr etmiş yahut O'na şirk koşmuştur.' buyurduğunu işittim." demiştir.

Tirmizî, Nüzûr, 9

* Bu hadis, bu tür sözlerden sakındırmaya yöneliktir. Çünkü şirk koşma dışında hiçbir günah veya isyan, ne kadar büyük olursa olsun, kişiyi imandan çıkarmaz.